Эксперт оценил, решится ли Эрдоган вмешаться в войну на Ближнем Востоке

Турецкий президент говорил о событиях в Секторе Газа в контексте прошедших трагических событий для мусульманского мира.

В субботу, 28 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ошарашил мировое сообщество своей резкой речью об Израиле и Западе, что поставило вопрос в дальнейшем развертывании событий на Ближнем Востоке.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал слова турецкого лидера.

"И действительно, когда в последние три недели обсуждался вопрос уровня угроз и обострения на Ближнем Востоке, то в первую очередь учитывались риски вмешательства в противостояние Израилю и ХАМАС контролируемых Ираном группировок, таких как, например, Хезбола, или, максимум, самого Ирана. Эрдоган своим жестким выступлением актуализировал вопрос о совершенно неожиданной стороне конфликта", – говорит он.

Вмешается ли Турция в ситуацию на Ближнем Востоке

Эксперт объясняет, что в этом году в Турции проходили президентские выборы и Реджеп Эрдоган был буквально в шаге от поражения.

"Во втором туре Эрдоган набрал 52,18% голосов поддержки, тогда как оппозиционный кандидат Кемаль Киличдароглу получил 47,82% голосов. Кемаль Киличдароглу буквально дышал в спину Эрдогана, что стало следствием популярности политической силы того в Турции", — напомнил Коваленко.

Еще раньше, в 2019 году, впервые за 25 лет мэром Стамбула стал не провластный кандидат. На местных выборах победил Экрем Имамоглу.

Также читайте Россия готовится к новым атакам по Украине — Игнат

"А теперь самое главное. Реджем Тайп Эрдоган и возглавляемая им Партия справедливости и развития (ПСР) являются сторонниками исламского консерватизма и даже больше, во многом попирают идеи Кемализма, в частности секуляризм. То есть ставка ПСР и самого Эрдогана делается на консервативный, религиозный" – отмечает эксперт.

Впрочем, по мнению Коваленко, опираться на такую прослойку в обществе, в котором век выращивалась светскостью, становится все труднее. И утраты позиций ПСР и самого Эрдогана, тому подтверждение.

"В свою очередь, а Эрдогана представилась возможность объединить консервативное общество Турции, повысив свою электоральную стабильность, воспользовавшись как бы это цинично не прозвучало, но трендовой информационной волной на секторе Газа", — добавляет эксперт.

Он анализирует, что в его речи просматривается скорее политический популизм, чем реальная готовность президента Турции обнажать ятаганы.

"Вот только этот популизм, если и поможет самому Эрдогану удержать позиции еще на один срок, то Турции вряд ли обещает внешнеполитическое благосостояние", – резюмировал Коваленко.

Что предшествовало?

В субботу, 28 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на многотысячном пропалестинском митинге, который проходил в аэропорту Ататюрка в Стамбуле. В своей речи турецкий лидер говорил о секторе Газа как о важной и близкой для Турции территории и намекнул странам Запада на новое "противостояние Креста и Полумесяца".

Заметим, что на фоне последних событий в мире эксперты все чаще начинают говорить об угрозе Третьей мировой войны. К ней может привести эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Война в Израиле/ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ/Бои за БАХМУТ/ КРАСИВ, КАДИРОВ, ПУТИН – БУДАНОВ | СМОТРИ

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.