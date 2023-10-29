Експерт оцінив, чи наважиться Ердоган втрутитися у війну на Близькому Сході

Турецький президент говорив про події в Секторі Гази у контексті минулих трагічних подій для мусульманського світу.
У суботу, 28 жовтня, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган ошелешив світову спільноту своєю різкою промовою про Ізраїль та Захід, що поставило знак питання у подальшому розгортанні подій на Близькому Сході.
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прокоментував слова турецького лідера.
"І справді, коли протягом останніх трьох тижнів обговорювалося питання рівня загроз і загострення на Близькому Сході, то в першу чергу враховувалися ризики втручання у протистояння Ізраїлю та ХАМАС контрольованих Іраном угруповань, таких як, наприклад, Хезбола, або, максимум, самого Ірану. Але Ердоган своїм жорстким виступом актуалізував питання про зовсім несподівану сторону конфлікту", - каже він.
Чи втрутиться Туреччина в ситуацію на Близькому Сході
Експерт пояснює, що цього року в Туреччині проходили президентські вибори і Реджеп Ердоган був буквально за крок від поразки.
"У другому турі Ердоган набрав 52,18% голосів підтримки, тоді як опозиційний кандидат Кемаль Киличдароглу отримав 47,82% голосів. Кемаль Киличдароглу буквально дихав у спину Ердогана, що стало наслідком популярності політичної сили того в Туреччині", - нагадав Коваленко.
Ще раніше, 2019 року вперше за 25 років мером Стамбула став не провладний кандидат. На місцевих виборах переміг Екрем Імамоглу.
"А тепер найголовніше. Реджем Тайп Ердоган і очолювана ним Партія справедливості та розвитку (ПСР) є прихильниками ісламського консерватизму і навіть більше, багато в чому зневажають ідеї Кемалізму, зокрема секуляризм. Тобто ставка ПСР та самого Ердогана робиться на консервативний, релігійний електорат", - зазначає експерт.
Утім, на думку Коваленка, опиратися на такий прошарок у суспільстві, в якому століття вирощувалась світськість, стає все важче. І втрати позицій ПСР та самого Ердогана, тому доказ.
"У свою чергу, а Ердогана з'явилася можливість об'єднати консервативне суспільство Туреччини, підвищивши свою електоральну стабільність, скориставшись як би це цинічно не прозвучало, але трендовою інформаційною хвилею на секторі Газа", - додає експерт.
Він аналізує, що у його промові проглядається швидше політичний популізм, ніж реальна готовність президента Туреччини оголювати ятагани.
"Ось тільки цей популізм, якщо й допоможе самому Ердогану утримати позиції ще на один термін, то Туреччині навряд чи обіцяє зовнішньополітичний добробут", - резюмував Коваленко.
Що передувало?
У суботу, 28 жовтня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив на багатотисячному пропалестинському мітингу, який відбувався в аеропорту Ататюрка у Стамбулі. У своїй промові турецький лідер говорив про Сектор Гази як про важливу і близьку для Туреччини територію та натякнув країнам Заходу на нове “протистояння Хреста та Півмісяця”.
Зауважимо, що на тлі останніх подій у світі експерти дедалі частіше починають говорити про загрозу Третьої світової війни. Зокрема, до неї може призвести ескалація воєнного конфлікту на Близькому Сході.
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