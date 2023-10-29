Експерт оцінив, чи наважиться Ердоган втрутитися у війну на Близькому Сході

Турецький президент говорив про події в Секторі Гази у контексті минулих трагічних подій для мусульманського світу.

У суботу, 28 жовтня, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган ошелешив світову спільноту своєю різкою промовою про Ізраїль та Захід, що поставило знак питання у подальшому розгортанні подій на Близькому Сході.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прокоментував слова турецького лідера.

"І справді, коли протягом останніх трьох тижнів обговорювалося питання рівня загроз і загострення на Близькому Сході, то в першу чергу враховувалися ризики втручання у протистояння Ізраїлю та ХАМАС контрольованих Іраном угруповань, таких як, наприклад, Хезбола, або, максимум, самого Ірану. Але Ердоган своїм жорстким виступом актуалізував питання про зовсім несподівану сторону конфлікту", - каже він.

Чи втрутиться Туреччина в ситуацію на Близькому Сході

Експерт пояснює, що цього року в Туреччині проходили президентські вибори і Реджеп Ердоган був буквально за крок від поразки.

"У другому турі Ердоган набрав 52,18% голосів підтримки, тоді як опозиційний кандидат Кемаль Киличдароглу отримав 47,82% голосів. Кемаль Киличдароглу буквально дихав у спину Ердогана, що стало наслідком популярності політичної сили того в Туреччині", - нагадав Коваленко.

Ще раніше, 2019 року вперше за 25 років мером Стамбула став не провладний кандидат. На місцевих виборах переміг Екрем Імамоглу.

Також читайте Росія готується до нових атак по Україні - Ігнат

"А тепер найголовніше. Реджем Тайп Ердоган і очолювана ним Партія справедливості та розвитку (ПСР) є прихильниками ісламського консерватизму і навіть більше, багато в чому зневажають ідеї Кемалізму, зокрема секуляризм. Тобто ставка ПСР та самого Ердогана робиться на консервативний, релігійний електорат", - зазначає експерт.

Утім, на думку Коваленка, опиратися на такий прошарок у суспільстві, в якому століття вирощувалась світськість, стає все важче. І втрати позицій ПСР та самого Ердогана, тому доказ.

"У свою чергу, а Ердогана з'явилася можливість об'єднати консервативне суспільство Туреччини, підвищивши свою електоральну стабільність, скориставшись як би це цинічно не прозвучало, але трендовою інформаційною хвилею на секторі Газа", - додає експерт.

Він аналізує, що у його промові проглядається швидше політичний популізм, ніж реальна готовність президента Туреччини оголювати ятагани.

"Ось тільки цей популізм, якщо й допоможе самому Ердогану утримати позиції ще на один термін, то Туреччині навряд чи обіцяє зовнішньополітичний добробут", - резюмував Коваленко.

Що передувало?

У суботу, 28 жовтня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив на багатотисячному пропалестинському мітингу, який відбувався в аеропорту Ататюрка у Стамбулі. У своїй промові турецький лідер говорив про Сектор Гази як про важливу і близьку для Туреччини територію та натякнув країнам Заходу на нове “протистояння Хреста та Півмісяця”.

Зауважимо, що на тлі останніх подій у світі експерти дедалі частіше починають говорити про загрозу Третьої світової війни. Зокрема, до неї може призвести ескалація воєнного конфлікту на Близькому Сході.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Війна в ІЗРАЇЛІ / ТРЕТЯ СВІТОВА / Бої за БАХМУТ/ ПРИГОЖИН, КАДИРОВ, ПУТІН – БУДАНОВ | ДИВИСЬ

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.