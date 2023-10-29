Росія готується до нових атак по Україні - Ігнат

Росія, найімовірніше, готується до нових обстрілів України, але у Повітряних силах готові до відбиття атак.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Ми не те, що готуємося, а готові. Тому що 24/7 - це звична робота Повітряних сил протягом всієї цієї війни. Тут без варіантів, мусимо очікувати у будь-який момент будь-якої загрози, будь-яку повітряну ціль", - зазначив він.

Ігнат пояснив, що Росія взяла паузу, аби, ймовірно, накопичити ракети.

"Були паузи у них, бо не безкінечні боєприпаси, не безкінечні ракети. Тому вони прекрасно розуміють і завдають таких поодиноких ударів. Вчора "Іскандери", сьогодні Х-59", - додав Ігнат.

Нагадаємо, за даними воєнної розвідки, Росія накопичує ракети. У ГУР розповіли, до чого готуватися взимку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Россия готовит массированый УДАР РАКЕТАМИ по Украине! КОГДА?

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