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У російському Ростові-на-Дону сталася "бавовна" – що відомо (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
663
Час на прочитання
1 хв
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У російському Ростові-на-Дону сталася "бавовна" – що відомо (відео)

У Ростові-на-Дону сталася "бавовна" / Фото: скриншот

Окупанти заявили про збиття "повітряної цілі".

У російському Ростові-на-Дону вранці 29 жовтня сталася "бавовна". Окупанти заявили про збиття "повітряної цілі". 

Як повідомив губернатор області Василь Голубєв, "система ППО відпрацювала у Ростовській області, повітряна ціль уражена, наслідків на землі немає". 

Про інші подробиці інциденту у Ростовській області пропагандисти, очікувано, не повідомляють.

Нагадаємо, 29 жовтня в Росії безпілотник атакував нафтопереробний завод (відео).

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Дата публікації
Перегляди
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