У російському Ростові-на-Дону сталася "бавовна" – що відомо (відео)

Окупанти заявили про збиття "повітряної цілі".
У російському Ростові-на-Дону вранці 29 жовтня сталася "бавовна". Окупанти заявили про збиття "повітряної цілі".
Як повідомив губернатор області Василь Голубєв, "система ППО відпрацювала у Ростовській області, повітряна ціль уражена, наслідків на землі немає".
Про інші подробиці інциденту у Ростовській області пропагандисти, очікувано, не повідомляють.
Нагадаємо, 29 жовтня в Росії безпілотник атакував нафтопереробний завод (відео).
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