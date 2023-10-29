У російському Ростові-на-Дону сталася "бавовна" – що відомо (відео)

У російському Ростові-на-Дону вранці 29 жовтня сталася "бавовна". Окупанти заявили про збиття "повітряної цілі".

Як повідомив губернатор області Василь Голубєв, "система ППО відпрацювала у Ростовській області, повітряна ціль уражена, наслідків на землі немає".

Про інші подробиці інциденту у Ростовській області пропагандисти, очікувано, не повідомляють.

Нагадаємо, 29 жовтня в Росії безпілотник атакував нафтопереробний завод (відео).

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