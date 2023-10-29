Россия готовится к новым атакам по Украине — Игнат

Россия, скорее всего, готовится к новым обстрелам Украины, но в Воздушных силах готовы к отражению атак.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Мы не то, что готовимся, а готовы. Потому что 24/7 — это привычная работа Воздушных сил на протяжении всей этой войны. Здесь без вариантов, мы должны ожидать в любой момент любой угрозы, любую воздушную цель", – отметил он.

Игнат объяснил, что Россия взяла паузу, чтобы предположительно накопить ракеты.

"Были паузы у них, потому что не бесконечные боеприпасы, не бесконечные ракеты. Поэтому они прекрасно понимают и наносят такие единичные удары. Вчера "Искандеры", сегодня Х-59", — добавил Игнат.

Напомним, по данным военной разведки, Россия накапливает ракеты. В ГУР рассказали, к чему готовиться зимой.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россия готовит массированный УДАР РАКЕТАМИ по Украине! КОГДА?

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