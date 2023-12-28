Ердоган "прирівняв" Нетаньяху до Гітлера: прем'єр Ізраїлю жорстко відповів

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган порівняв прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу з німецьким диктатором Адольфом Гітлером. Лідер ізраїльтян у відповідь звинуватив турецького політика в геноциді курдів.

Свою заяву Ердоган зробив під час одного виступу, а Нетаньягу відповів йому у соцмережі X (Twitter).

Заява Ердогана

За словами Ердогана, Ізраїль "нічим не відрізняється від Гітлера". Атаки на Сектор Гази він порівняв з винищенням нацистами євреїв.

"Раніше вони погано говорили про Гітлера. Чим ви відрізняєтеся від Гітлера? Вони змусять нас сумувати за Гітлером. Хіба те, що робить Нетаньягу, є чимось меншим, ніж те, що робив Гітлер? Ні", - сказав турецький президент.

Західні країни, які підтримують Ізраїль, Ердоган назвав "співучасниками воєнних злочинів". Він наголосив, нібито Нетаньягу "багатший за Гітлера", бо "отримує всіляку підтримку Заходу, США".

"Що вони (Ізраїль - Ред.) зробили з усією цією підтримкою? Вони вбили понад 20 тисяч жителів Гази", - заявив Ердоган.

Відповідь Нетаньягу

Прем'єр Ізраїлю заявив, Ердоган – це "остання людина, яка може проповідувати мораль". Натомість, з його слів, армія оборони Ізраїлю є "найморальнішою у світі", бо "бореться за ліквідацію найогиднішої і найжорстокішої терористичної організації у світі".

"Ердоган, який здійснює геноцид курдів і є світовим рекордсменом з ув'язнення журналістів, що виступають проти його режиму, є останньою людиною, яка може проповідувати нам мораль. ХАМАС-ІДІЛ скоїла злочини проти людяності, яку Ердоган вихваляв і чиїх лідерів він приймає у себе", - написав Нетаньягу.

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Позиція Ердогана

Ердоган заявив, Анкара не вважає ХАМАС терористичною організацією. Також він назвав бойовиків ХАМАСу визволителями, "які борються за захист своїх земель і громадян".

Крім того, Туреччина пообіцяла докласти зусиль для припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом. Ердоган заявив, що "засуджує тих, хто вчинив цей напад, який є злочином проти людства та геноцидом проти народу Гази".

Пізніше стало відомо, що Ердоган зібрався мирити Ізраїль та ХАМАС. Він пропонує провести міжнародну конференцію з метою створення нового механізму безпеки для досягнення миру між Палестиною та Ізраїлем.

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