Ердоган зібрався мирити Ізраїль та ХАМАС: що він пропонує

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пропонує провести міжнародну конференцію з метою створення нового механізму безпеки для досягнення миру між Палестиною та Ізраїлем.

Про це він сказав після засідання уряду 31 жовтня.

“Необхідно припинити вогонь і відкрити шлях до постійного миру. Ми вважаємо за необхідне створити новий механізм безпеки у співпраці з діячами в регіоні. Переконані, що палестино-ізраїльська міжнародна мирна конференція за участі всіх зацікавлених сторін буде хорошою платформою для цього”, — сказав Ердоган.

Нагадаємо, 28 жовтня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив на багатотисячному пропалестинському мітингу, який відбувався в аеропорту Ататюрка у Стамбулі. У своїй промові турецький лідер говорив про Сектор Гази як про важливу і близьку для Туреччини територію та натякнув країнам Заходу на нове “протистояння Хреста та Півмісяця”.

Зауважимо, що на тлі останніх подій у світі експерти дедалі частіше починають говорити про загрозу Третьої світової війни. Зокрема, до неї може призвести ескалація воєнного конфлікту на Близькому Сході.

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