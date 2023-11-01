Эрдоган собрался мирить Израиль и ХАМАС: что он предлагает

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предлагает провести международную конференцию с целью создания нового механизма безопасности для достижения мира между Палестиной и Израилем.

Об этом он сказал после заседания правительства 31 октября.

“Необходимо прекратить огонь и открыть путь к постоянному миру. Мы считаем необходимым создать новый механизм безопасности в сотрудничестве с деятелями в регионе. Убеждены, что палестино-израильская международная мирная конференция с участием всех заинтересованных сторон будет хорошей платформой для этого», – сказал Эрдоган.

Напомним, 28 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на многотысячном пропалестинском митинге, который проходил в аэропорту Ататюрка в Стамбуле. В своей речи турецкий лидер говорил о секторе Газа как о важной и близкой для Турции территории и намекнул странам Запада на новое "противостояние Креста и Полумесяца".

Заметим, что на фоне последних событий в мире эксперты все чаще начинают говорить об угрозе Третьей мировой войны. К ней может привести эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке.

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