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Російські війська обстріляли Вовчанськ: є жертва

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Російські війська обстріляли Вовчанськ: є жертва

Обстріл Вовчанська

Окупанти здійснили черговий акт тероризму проти цивільного населення.

Близько 10 години росіяни обстріляли Вовчанськ, що в Чугуївському районі. На жаль, загинула людина.

Про це повідомляє голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Як деталізував посадовець, 66-річна жінка від отриманих травм померла в лікарні. Також медики надають допомогу 63-річній місцевій жительці.

Внаслідок обстрілу загорівся автомобіль. На місці працюють всі служби та правоохоронні органи.

Нагадаємо, ворог вдарив по Харківщині з артилерії та ракетами. В ОВА розповіли про наслідки. 

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Дата публікації
Перегляди
127
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