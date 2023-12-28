Російські війська обстріляли Вовчанськ: є жертва

Близько 10 години росіяни обстріляли Вовчанськ, що в Чугуївському районі. На жаль, загинула людина.

Про це повідомляє голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Як деталізував посадовець, 66-річна жінка від отриманих травм померла в лікарні. Також медики надають допомогу 63-річній місцевій жительці.

Внаслідок обстрілу загорівся автомобіль. На місці працюють всі служби та правоохоронні органи.

Нагадаємо, ворог вдарив по Харківщині з артилерії та ракетами. В ОВА розповіли про наслідки.

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