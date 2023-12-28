Пропалестинські протести в США: чого вимагали демонстранти

Демонстранти несли плакати з написами “вільну Палестину” і “геноцид — геть!” на знак протесту проти військових дій Ізраїлю в Секторі Гази.

Пропалестинські протестувальники заблокували ранковий рух в середу, 27 грудня, в міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса і міжнародному аеропорту імені Джона Ф. Кеннеді в Нью-Йорку — двох найбільш завантажених аеропортах США — в ході демонстрацій, що пройшли уздовж усього узбережжя і закінчилися десятками арештів.

Про це пише Reuters.

Тридцять шість осіб були взяті під варту в аеропорту Лос-Анджелеса, де демонстранти стали некерованими, повідомила поліція Лос-Анджелеса.

“Протестувальники повалили на землю поліцейського, використовували будівельне сміття, дорожні знаки, гілки дерев і бетонні блоки, щоб заблокувати “дорогу, що веде до аеропорту”, а також нападали на непричетних перехожих в їхніх автомобілях”, — йдеться в заяві поліції.

Більшість людей були затримані за звинуваченням у масових заворушеннях, і принаймні один з них був заарештований за нанесення побоїв співробітнику поліції, йдеться в заяві.

Поліція аеропорту повідомила, що вхід до комплексу був знову відкритий приблизно через 45 хвилин без “жодних наслідків для сутичок”, повідомляє Los Angeles City News Service.

Поліцейський департамент Портової адміністрації Нью-Йорка повідомив, що 26 осіб було заарештовано за порушення громадського порядку і перешкоджання дорожньому руху під час протесту на швидкісній автомагістралі Ван Вік в аеропорту імені Джона Кеннеді в Квінсі.

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Під час перебоїв адміністрація порту відправила два автобуси до аеропорту, щоб підвезти мандрівників, які опинилися в заторі, і допомогти їм безпечно дістатися до аеропорту, повідомили в агентстві.

За повідомленням поліції, проїжджа частина була знову відкрита приблизно через 20 хвилин.

Місцеві новини висвітлювали обидві акції протесту, демонстранти несли плакати з написами “вільну Палестину” і “геноцид — геть!” на знак протесту проти військових дій Ізраїлю в Секторі Гази, що тривають останні 11 тижнів.

Протести відбулися в той час, коли Агентство ООН з охорони здоров'я повідомило про тисячі людей, які намагаються втекти від боїв, що точаться в прибережному палестинському анклаві після того, як підтримуване Іраном бойове угрупування ХАМАС атакувало Ізраїль з боку Гази 7 жовтня.

Близько 1200 людей було вбито під час несподіваного транскордонного рейду, що стало найсмертоноснішим днем в історії Ізраїлю.

За даними міністерства охорони здоров'я Гази, в результаті тривалої контратаки Ізраїлю на Газу з повітря, суші і моря загинуло щонайменше 21 000 і поранено понад 55 000 осіб. Майже все 2,3-мільйонне населення Гази було змушене покинути свої домівки.

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