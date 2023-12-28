Пропалестинские протесты в США: чего требовали демонстранты

Демонстранты несли плакаты с надписями "свободную Палестину" и "геноцид — прочь!" в знак протеста против военных действий Израиля в секторе Газа.

Пропалестинские протестующие заблокировали утреннее движение в среду, 27 декабря, в международном аэропорту Лос-Анджелеса и международном аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке — двух наиболее загруженных аэропортах США — в ходе прошедших вдоль всего побережья демонстраций и закончившихся десятками арестов.

Об этом пишет Reuters.

Тридцать шесть человек были взяты под стражу в аэропорту Лос-Анджелеса, где демонстранты стали неуправляемыми, сообщила полиция Лос-Анджелеса.

"Протестующие повалили на землю полицейского, использовали строительный мусор, дорожные знаки, ветки деревьев и бетонные блоки, чтобы заблокировать "дорогу, ведущую в аэропорт", а также нападали на непричастных прохожих в их автомобилях", — говорится в заявлении полиции.

Большинство людей были задержаны по обвинению в массовых беспорядках, и по крайней мере, один из них был арестован за нанесение побоев сотруднику полиции, говорится в заявлении.

Полиция аэропорта сообщила, что вход в комплекс был вновь открыт примерно через 45 минут без "последствий для столкновений", сообщает Los Angeles City News Service.

Полицейский департамент Портовой администрации Нью-Йорка сообщил, что 26 человек были арестованы за нарушение общественного порядка и препятствование дорожному движению во время протеста на скоростной автомагистрали Ван Вик в аэропорту имени Джона Кеннеди в Квинсе.

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Во время перебоев администрация порта отправила два автобуса в аэропорт, чтобы подвезти оказавшихся в пробке путешественников и помочь им безопасно добраться до аэропорта, сообщили в агентстве.

По сообщению полиции, проезжая часть была снова открыта примерно через 20 минут.

Местные новости освещали обе акции протеста, демонстранты несли плакаты с надписями "свободную Палестину " и "геноцид — прочь!" в знак протеста против военных действий Израиля в Секторе Газа, продолжающихся последние 11 недель.

Протесты состоялись в то время, когда Агентство ООН по здравоохранению сообщило о тысячах людей, пытающихся скрыться от боев, продолжающихся в прибрежном палестинском анклаве после того, как поддерживаемая Ираном боевая группировка ХАМАС атаковала Израиль со стороны Газы 7 октября.

Около 1200 человек были убиты во время неожиданного трансграничного рейда, что стало самым смертоносным днем в истории Израиля.

По данным министерства здравоохранения Газы, в результате длительной контратаки Израиля на Газу из воздуха, суши и моря погибли по меньшей мере 21 000 и ранены более 55 000 человек. Почти все 2,3-миллионное население Газы было вынуждено покинуть свои дома.

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