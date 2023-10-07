Нападение ХАМАС на Израиль: все, что известно о ситуации в стране

Утром 7 октября по центральным и южным районам Израиля был нанесен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Палестинское исламское движение ХАМАС объявило о начале операции против Израиля под названием "Наводнение Аль-Акса".

Все, что известно об обострении конфликта и текущей ситуации в стране, читайте в материале ТСН.ua.

Израиль атаковали десятки ракет, палестинские военные проникли в страну.

Боевики сектора Газа обстреляли юг и центральную часть Израиля. Они заявили, что запустили 5 тысяч ракет за 20 минут.

Обстрел Израиля 7 октября/Cкриншот

Стало известно, что палестинские военные проникли на территорию Израиля. В нескольких южных городах страны была слышна стрельба. В частности, об этом сообщили местные жители.

Hamás terrorists seen clashing with Israeli сил в southern Israel. pic.twitter.com/uJWd07xpVO — Emanuel (Mannie), Fabian (@manniefabian) October 7, 2023

Как отмечало издание The Jerusalem Post, в районе Гедерот из-за ракетной атаки погибла 60-летняя женщина. Еще 16 человек по всей стране получили ранения: 2 в критическом состоянии, 6 в состоянии средней тяжести, 7 с легкими травмами.

Израильские медиа сообщают о прямом попадании в дом в Тель-Авиве и здании в Ашкелоне. В последнем также загорелись десятки автомобилей. В Иерусалиме было слышно взрывы и работало ПВО.

Армия обороны Израиля и полиция попросили жителей остаться в укрытиях. ЦАХАЛ объявил о состоянии готовности к войне и наносит ответные удары.

Заявление командиров ХАМАСа

Военный командир ХАМАС Мохаммед Дейф назвал утренние атаки и проникновение "днем великой революции". Боевик призвал израильских арабов взяться за оружие и поощряет арабов на границах Израиля присоединиться к нападению.

"Сегодня народ возвращает революцию и возрождает Марш возвращения", – сказал он.

В частности, Дейф призывает арабов в Иерусалиме и внутри Израиля, в Негеве, Галилее и районе Треугольника "поджечь землю под ногами оккупантов".

Реакция властей

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху собирает чиновников службы безопасности на совещание, министр обороны Йоав Галант направляется в Гедерот. Также министр обороны одобрил призыв солдат запаса в соответствии с требованиями ЦАХАЛа.

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил чрезвычайную ситуацию в радиусе 80 километров от сектора Газа. "Особая ситуация" позволяет военному командованию Тила ограничивать собрания и закрывать районы. Эта зона включает в себя крупные города Тель-Авив и Беэр-Шеб.

"ХАМАС совершили серьезную ошибку сегодня утром и начали войну против Государства Израиль. Войска ЦАХАЛа будут воевать против врага в любом месте. Государство Израиль выиграет эту войну", – заявил министр обороны страны Йоав Галант.

Впоследствии премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сделал первое публичное заявление с начала крупной операции боевиков ХАМАС. При обращении к гражданам он заявил, что "страна находится в состоянии войны, однако враг заплатит высокую цену за свои действия".

"Граждане Израиля, мы в состоянии войны. Мы победим. Враг заплатит цену, которую он никогда раньше не знал", – сказал Нетаньяху.

Какая ситуация в стране

Израильский политолог и подполковник запаса Вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ) Арие Зайден рассказал о подробностях проникновения палестинских военных на территорию страны и о текущей ситуации. Так, на территорию Израиля вторгся не одно подразделение палестинских военных. Израильский КПП Эрез пересек около 8 или 9 небольших подразделений.

В сети появились кадры, как палестинцы бульдозером уничтожили границу с Израилем. Без особых препятствий он уничтожил высокое заграждение, которое, вероятнее всего, служило границей. Примечательно, что у всех участников события нет при себе ни одного оружия, касок или бронежилетов. Все они одеты в гражданскую одежду и снимают события на телефоны.

Палестинцы бульдозером уничтожили границу с Израилем: видео

"Такого рода операция (ХАМАС – ред.) не выполняется вот сейчас... Спланирована минимум за полгода, возможно больше... В политическом плане ХАМАС продолжает тот вектор, который он ведет уже несколько лет с начала их первого удара по Иерусалиму. .. еще 2 года назад. Сейчас мы видим, что Саудовская Аравия выходит на нормализацию с Израилем, то есть они больше не защищают интересы палестинской нации. И теперь единственный, кто у них остается, это ХАМАС. ХАМАС чувствует себя достаточно сильным, чтобы продолжить нападения. Они сегодня заявили, что начали войну", – говорит эксперт.

Очевидцы рассказывают, что жители Израиля сбегают с юга страны после начала боевых действий со стороны ХАМАС.

По состоянию на 16 часов известно о 780 раненых и более 40 погибших. К сожалению, ситуация будет ухудшаться.

"Еще не все поселения под контролем. Даже в Сдероте еще не закончилась зачистка", – подчеркнул Зайден в эфире телемарафона.

Россияне не изменяют себе

Из Израиля появляется все больше ужасающих кадров. Боевики ХАМАС захватили несколько населенных пунктов и убивают всех подряд мужчин, женщин, детей. В то же время россияне в Сети открыто радуются убийствам.

Реакция россиян на события в Израиле / Фото: Денис Казанский/Facebook

Что говорят в ОП

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, конфликт в Израиле и массированные ракетные удары являются последствиями того, что Россия разрушает глобальную безопасность. Он назвал Россию ключевым спонсором глобального терроризма.

"Последствия. Все, что Россия делает в Украине, это разрушение глобальной безопасности, глобальных правил, глобальных соглашений. Как следствие, мир погружается в хаос, а террористические сообщества начинают вести себя все более дерзко, агрессивно и даже объявлять войны целым странам", – отметил он.

Подоляк считает, что поражение России сможет вернуть мир к стабильности.

Израиль имеет право на защиту

Глава государства Владимир Зеленский выразил соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли от террористической атаки в Израиле. Он выразил уверенность, что порядок будет восстановлен и террористы будут уничтожены.

"Нигде в мире нельзя давать никакого шанса террору, потому что террор всегда является преступлением не просто против одной страны или его конкретных жертв, а против человечности как таковой и всего нашего мира. Кто бы ни использовал террор, это преступление против мира", – подчеркнул Зеленский и добавил, что мир должен быть объединен и солидарен.

Он подчеркнул, что Израиль имеет право на защиту, и это не подлежит сомнению. Кроме того, по словам президента, все обстоятельства этой террористической атаки должны быть установлены, чтобы мир знал и привлек к ответственности каждого, кто побуждал к нападению и помог его организации.

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Эвакуация украинских граждан

По словам посла Украины в Израиле Евгений Корнийчука, есть обращения от граждан Украины как с израильской, так и палестинской стороны.

"Пытаемся помогать нашим гражданам в режиме реального времени", – отметил он.

Однако технической возможности эвакуировать украинцев, к сожалению, сейчас нет. Именно поэтому люди должны находиться в безопасных местах, слушать команды, которые уходят от власти и четко их соблюдать.

"Катастрофа огромна, никто ее не ожидал. Самая большая проблема, что израильская сторона этого не ожидала", – подытожил Корнийчук в эфире телемарафона.

Операцию ХАМАС поздравили в Иране

Советник верховного лидера Ирана генерал Яхья Рахим Сафави поздравил палестинских боевиков с тем, что они начали самую большую атаку на Израиль за последние годы.

"Мы поздравляем палестинских бойцов. Мы будем с палестинскими бойцами к освобождению Палестины и Иерусалима", – цитирует его слова Reuters.

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