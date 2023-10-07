Илон Маск тайком подал в суд на мать своих детей, опередив ее

Ранее сообщалось, что Grimes судится с бывшим из-за опеки над детьми.
Американский изобретатель Илон Маск тайком подал в суд на мать троих его детей Клер Буше, известной как певица Grimes. Как выяснилось, Маск сделал это за месяц до того, как Буше подала в суд на него.
Как сообщает DailyMail, Маск подал в Техасе петицию об единоличной опеке над 3-летним сыном XÆA-Xii, годовалой дочерью Эксой Дарк Сайдерил и годовалым Тау Техно Механикусом.
В документе Маск утверждает, что он "действительно заботился, контролировал и владел каждым ребенком с момента его рождения".
В заявлении он также отметил, что уход осуществлялся в Техасе, где он проживает "последние шесть месяцев".
Отметим, что 29 сентября певица Grimes подала в суд против Илона Маска, чтобы установить родительские права. Петиция является средством установления законных родителей ребенка, если они не женаты. Но, как выяснилось, аналогичное заявление против бывшей Маски подал 7 сентября. Он обвинил мать троих своих детей в переезде во избежание ответственности техасских судов.
Он заявил, что Grimes и их дети проживали с ним в Техасе в период с мая по июль этого года и отметил, что все трое его детей проживают в округе Тревис.
В своих документах он добавил, что ожидает, что они урегулируют вопросы опеки посредством "письменного соглашения", но хочет, чтобы в случае необходимости вмешались суды Техаса.
Отметим, что Grimes подала в суд против Маска через несколько недель после того, как публично умоляла бывшего разрешить ей увидеться с сыном.
Напомним, что в 2020 году Буше родила Маску сына. Впоследствии они разошлись, однако с помощью суррогатной матери на свет появилась дочь бывшей пары Экса Дарк Сайдерил. В сентябре этого года стало известно, что у бывших влюбленных родился еще один сын Тау Техно Механикус.
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