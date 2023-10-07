"Тоттенхэм" в меньшинстве одержал победу и захватил лидерство в АПЛ

"Тоттенхэм" на выезде обыграл "Лутон" в матче 8-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 0:1 .

В конце первого тайма лондонцы остались в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Ив Биссума.

Несмотря на то, что весь второй тайм команде пришлось играть вдесятером, подопечные Ангелоса Постекоглу сумели вырвать победу. На 52-й минуте решающий гол забил Мики ван де Вен после передачи Джеймса Мэддисона.

Благодаря этой победе "Тоттенхэм" (20 очков) вышел на первое место в АПЛ. "Лутон" с 4 баллами остался на 17-й позиции.

Правда, по итогам тура "Манчестер Сити" (18 баллов) может вернуть себе лидерство, если 8 октября обыграет "Арсенал" (17 пунктов).

В следующем туре, после международной паузы, "шпоры" 23 октября примут "Фулхэм", а новичок элитного дивизиона чемпионата Англии 21 октября на выезде сыграет против "Ноттингема".

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