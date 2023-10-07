Арсенал – Манчестер Сити: где смотреть и ставки букмекеров на матч АПЛ

"Канониры" и "горожане" поборются за лидерство в чемпионате Англии.

В воскресенье, 8 октября, "Арсенал" украинца Александра Зинченко сыграет с "Манчестер Сити" в центральном матче 8-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Поединок состоится на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

После седьмого тура "Манчестер Сити" с 18 очками лидирует в АПЛ. В предыдущем туре действующий чемпион Англии потерпел первое поражение в сезоне, на выезде сенсационно проиграв "Вулверхэмптону" (1:2).

"Арсенал" (17 баллов) занимает третью позицию в турнирной таблице АПЛ, уступая по дополнительным показателям "Тоттенхэму". В прошлом туре "канониры" в гостях разбили "Борнмут" (4:0) украинского защитника Ильи Забарного.

Где смотреть матч Арсенал – Манчестер Сити

На территории Украины поединок восьмого тура АПЛ между "Арсеналом" и "Манчестер Сити" можно посмотреть только на OTT-платформе Setanta Sports.

На телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+ трансляция матча не запланирована.

Прогнозы букмекеров на матч Арсенал – Манчестер Сити

Букмекеры считают незначительным фаворитом предстоящего поединка "Манчестер Сити". На победу команды Хосепа Гвардиолы принимаются ставки с коэффициентом 2,53. Ничья – 3,55. Выигрыш подопечных Микеля Артеты – 3,05.

Напомним, посреди недели оба клуба сыграли матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. "Пушкари" на выезде сенсационно проиграли "Лансу" (1:2), а "горожане" одержали гостевую победу над "Лейпцигом" (3:1).

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