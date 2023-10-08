Президент Ирана заявил о поддержке ХАМАС

Иранский политический лидер выступил с заявлением, в котором говорил о "праве на самооборону" палестинского народа.

В воскресенье, 8 октября, президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что его страна поддерживает право палестинцев на самооборону, и обвинил Израиль в создании угрозы для безопасности региона.

Об этом сообщает France24 со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

"Иран поддерживает законную защиту палестинской нации. Сионистский режим (Израиль) и его сторонники несут ответственность за угрозу безопасности наций в регионе, и они должны нести ответственность по этому вопросу", — заявил политический лидер Ирана.

Раиси также призвал мусульманские правительства "поддержать палестинскую нацию", в то же время высоко оценив усилия ХАМАС, "Исламского джихада" и "движения сопротивления" в таких странах, как Сирия, Ливан и Ирак.

Как сообщает государственное информационное агентство IRNA ранее президент Ирана обсудил события в Палестине в отдельных телефонных разговорах с генеральным секретарем Исламского джихада Зиядом аль-Нахалахом и руководителем ХАМАС Исмаилом Ганием.

Почему Иран поддерживает ХАМАС

Иран не признает существование государства Израиль и после Исламской революции 1979 г. оказал поддержку палестинского движения сопротивления центральной частью своей внешней политики.

Ожесточенные соперники в течение многих лет превратились в теневую войну, во время которой Иран обвинял Израиль в серии диверсий и убийств, направленных, в частности, против его ядерной программы.

Ввиду тесных связей Ирана с обоими палестинскими движениями, именно эта страна одной из первых приветствовала наступление ХАМАС в субботу 7 октября. Соответствующие заявления сделали отдельные политики, в частности, советник верховного лидера Исламской республики аятоллы Али Хаменеи генерал Яхья Рахим Сафави заверил, что Иран "будет с палестинскими бойцами до освобождения Палестины и Иерусалима".

Вечером того же дня сотни людей собрались в больших городах Ирана, в том числе на площади Палестины в Тегеране. Они размахивали палестинскими флагами и запускали фейерверки. Также в столице Ирана установили большие баннеры в честь наступления ХАМАС, получившего название "Потоп Аль-Акса", в том числе с сообщениями: "Большая освободительная операция началась".

Начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал Мохаммад Багери в воскресенье, 8 октября, высоко оценил "сложную операцию", начатую "палестинскими боевыми группами" против Израиля. Он назвал эту атаку "продуктом священного гнева, который сионистский враг насадил на угнетенную палестинскую нацию и который он теперь должен пожинать".

Напомним, 7 октября боевики палестинской группировки ХАМАС из сектора Газа обстреляли юг и центральную часть Израиля ракетами. Отряды боевиков вошли к югу Израиля в результате неожиданного нападения.

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