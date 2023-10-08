Президент Ірану заявив про підтримку ХАМАС

Іранський політичний лідер виступив із заявою, в якій говорив про "право на самооборону" палестинського народу.

У неділю, 8 жовтня, президент Ірану Ібрагім Раїсі заявив, що його країна підтримує “право палестинців на самооборону”, і звинуватив Ізраїль у створенні загрози для безпеки регіону.

Про це повідомляє France24 з посиланням на державне телебачення Ірану

"Іран підтримує законний захист палестинської нації. Сіоністський режим (Ізраїль) та його прихильники несуть відповідальність за загрозу безпеці націй у регіоні, і вони повинні нести відповідальність у цьому питанні”, - заявив політичний лідер Ірану.

Раїсі також закликав мусульманські уряди “підтримати палестинську націю”, водночас високо оцінивши зусилля ХАМАС, “Ісламського джихаду” та “руху опору” у таких країнах, як Сирія, Ліван та Ірак.

Як повідомляє державне інформаційне агентство IRNA раніше президент Ірану “обговорив події в Палестині” в окремих телефонних розмовах з генеральним секретарем “Ісламського джихаду” Зіядом аль-Нахалахом і керівником ХАМАС Ісмаїлом Ганієм.

Чому Іран підтримує ХАМАС

Іран не визнає існування держави Ізраїль і після Ісламської революції 1979 року зробив підтримку палестинського руху опору центральною частиною своєї зовнішньої політики.

Запеклі суперники протягом багатьох років перетворилися на тіньову війну, під час якої Іран звинувачував Ізраїль у серії диверсій і вбивств, спрямованих, зокрема, проти його ядерної програми.

Зважаючи на тісні зв'язки Ірану з обома палестинськими рухами, саме ця країна однією із перших привітала наступ ХАМАС у суботу 7 жовтня. Відповідні заяви зробили окремі політики, зокрема радник верховного лідера Ісламської республіки аятоли Алі Хаменеї генерал Ях'я Рахім Сафаві запевнив, що Іран "буде з палестинськими бійцями до звільнення Палестини та Єрусалиму".

Увечері того ж дня сотні людей зібралися у великих містах Ірану, в тому числі на площі Палестини в Тегерані. Вони розмахували палестинськими прапорами та запускали феєрверки. Також у столиці Ірану встановили великі банери на честь наступу ХАМАС, який отримав назву “Потоп Аль-Акса”, зокрема із повідомленнями: “Велика визвольна операція почалася”.

Начальник штабу збройних сил Ірану генерал Мохаммад Багері в неділю, 8 жовтня, високо оцінив “складну операцію”, розпочату “палестинськими бойовими групами” проти Ізраїлю. Він назвав цю атаку “продуктом священного гніву, який сіоністський ворог насадив на пригноблену палестинську націю і який він тепер повинен пожинати”.

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики палестинського угруповання ХАМАС із сектора Гази обстріляли південь і центральну частину Ізраїлю ракетами. Загони бойовиків увійшли на південь Ізраїлю в результаті несподіваного нападу.

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