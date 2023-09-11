Іран планує передати Росії ракети малої та дальньої дії - директор Моссаду

Іран уже намагався передати Росії ракети під час війни, але угоди були зірвані, повідомили у розвідувальному відомстві.

Іран має намір надати Росії ракети малої та дальньої дії на додаток до БПЛА.

Про це повідомив директор Моссаду (ізраїльського відомства розвідки і спеціальних завдань) Давид Барнеа, пише Times of Israel.

Також читайте Лукашенко створює свою приватну військову компанію із "вагнерівців": для яких наказів

"На тлі тривалого вторгнення, яке почалося в лютому 2022 року, Росія використовувала безпілотник іранського виробництва Shahed-136 після того, як вона отримала сотні одиниць з Тегерана, незважаючи на те, що західні країни застерігали Іран від експорту зброї", - йдеться у статті матеріалу.

Барнеа зазначив, що Іран уже намагався передати Росії ракети під час війни, але угоди були зірвані, не уточнюючи подробиць.

"Ми боїмося, що росіяни передадуть іранцям натомість те, чого їм не вистачає, передову зброю, яка, безумовно, поставить під загрозу наш мир і, можливо, навіть наше існування тут", — сказав директор Мосадду.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, США застосують Patriot під час спільних з Ізраїлем навчань з імітацією атаки на ядерні об'єкти Ірану.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.