Випробування для людства: масштабні катаклізми прокотилися планетою

Жителі різних куточків Землі відчули на собі потужні удари стихії.
Упродовж минулого тижня людство пережило декілька масштабних природних катаклізмів. Землетрус в Марокко, паводки в Бразилії, шторм в Іспанії - це ще далеко не весь перелік ударів стихії, які відчували люди в цілому світі.
ТСН.ua зібрав інформацію про наслідки катаклізмів, якими природа ніби випробовує людство на міцність.
Землетрус у Марокко
Увечері 8 вересня стався потужний землетрус у країні на північному заході Африки у горах Високого Атласу. Його магнітуда становила 6,8 бала.
За останньою оприлюдненою інформацією, яку передає в суботу, 9 вересня, CNN, кількість загиблих у результаті землетрусу зросла до 1037, ще понад 1000 людей отримали поранення. У міністерстві внутрішніх справ Марокко заявили, що 721 людина перебуває у важкому стані.
Найсильніше поштовхи відчули жителі Марракеша, Агадіра та Ессуейри. У історичному районі туристичного міста Марракеш зруйновано стародавній мінарет мечеті, кілька будинків, які є об'єктами Світової спадщини ЮНЕСКО, та пошкоджено десятки автомобілів.
Рятувальники працюють над розчищенням доріг, аби дати можливість лікарям дістатись до постраждалих. У гірських селах люди досі можуть перебувати під завалами.
Це найбільш смертоносний землетрус в Марокко за останні десятиліття.
Повінь у Туреччині
У середу, 6 вересня, в турецькому Стамбулі сильні дощі призвели до затоплення вулиць і будинків. Упродовж шести годин на місто звалилася місячна норма опадів.
На стоянці літаків аеропорту Стамбула внаслідок удару блискавки постраждали двоє робітників, які були доставлені до лікарні. Також була затоплена митниця Халкалі.
Шторм Даніель у Греції та Болгарії
Сильні дощі та повені забрали життя щонайменше 10 людей у центральній та північній Греції після того, як шторм Даніель три дні поспіль лютував у регіоні, завдавши збитків на мільярди євро, знищивши майно та залишивши великі території без електрики та води.
Під час повені, яка почалася у вівторок, 5 вересня, у Фессалії, найбільш постраждалому від шторму регіону, за даними пожежної служби, було здійснено понад 1900 рятувальних робіт, а також було зафіксовано понад 6000 дзвінків про допомогу.
Двоє людей загинули внаслідок повені, спричиненої проливним дощем у муніципалітеті Царево в чорноморському регіоні сусідньої Болгарії.
У постраждалому регіоні було оголошено надзвичайний стан, а ЗМІ повідомляють про евакуацію 60 осіб.
Повінь у Бразилії
На півдні Бразилії панував сильний шторм, в результаті якого щонайменше 50 муніципалітетів у двох південних штатах постраждали, а приблизно 80% міста Мусум опинилося під водою.
За інформацією місцевої влади, яку передає CNN, понад тридцять людей загинули.
Шторм в Іспанії
Іспанію накрила негода зі шквальним вітром, проливним дощем, блискавками та градом. У каталонському муніципалітеті Альканар у неділю, 3 вересня, за даними метеорологічної служби, випало 215 міліметрів опадів.
Загалом через потужний шторм загинуло пʼятеро осіб, інфраструктура населених пунктів зазнала руйнувань.
Тайфун на Тайвані
Тисячі будинків було знеструмлено тайфуном Хайкуй на півдні та сході Тайваню. Як повідомляє Reuters, через стихію на острові було закрито школи та підприємства, а внутрішні авіалінії скасували майже всі польоти.
Тайфун досяг суші в неділю, 3 вересня, в гористій і малонаселеній частині острова далеко на південному сході, а потім перемістився на південь.
Рятувальники повідомили про 116 постраждалих в результаті стихії, ймовірно один чоловік, якого знайшли на узбіччі дороги в Тайтуні, став жертвою урагану.
Нагадаємо, цього року Земля пережила найспекотніший серпень - це було найспекотніше літо в Північній півкулі. Раніше такого ніколи не було. Рекордно спекотним виявився серпень, який наблизився до смертельних температур.
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