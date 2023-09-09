Випробування для людства: масштабні катаклізми прокотилися планетою

Упродовж минулого тижня людство пережило декілька масштабних природних катаклізмів. Землетрус в Марокко, паводки в Бразилії, шторм в Іспанії - це ще далеко не весь перелік ударів стихії, які відчували люди в цілому світі.

ТСН.ua зібрав інформацію про наслідки катаклізмів, якими природа ніби випробовує людство на міцність.

Землетрус у Марокко

Увечері 8 вересня стався потужний землетрус у країні на північному заході Африки у горах Високого Атласу. Його магнітуда становила 6,8 бала.

За останньою оприлюдненою інформацією, яку передає в суботу, 9 вересня, CNN, кількість загиблих у результаті землетрусу зросла до 1037, ще понад 1000 людей отримали поранення. У міністерстві внутрішніх справ Марокко заявили, що 721 людина перебуває у важкому стані.

Наслідки землетрусу в Марокко / Фото: Associated Press

Найсильніше поштовхи відчули жителі Марракеша, Агадіра та Ессуейри. У історичному районі туристичного міста Марракеш зруйновано стародавній мінарет мечеті, кілька будинків, які є об'єктами Світової спадщини ЮНЕСКО, та пошкоджено десятки автомобілів.

Рятувальники працюють над розчищенням доріг, аби дати можливість лікарям дістатись до постраждалих. У гірських селах люди досі можуть перебувати під завалами.

Потужний землетрус в Марокко: кількість загиблих зросла вдвічі

Це найбільш смертоносний землетрус в Марокко за останні десятиліття.

Повінь у Туреччині

У середу, 6 вересня, в турецькому Стамбулі сильні дощі призвели до затоплення вулиць і будинків. Упродовж шести годин на місто звалилася місячна норма опадів.

Як повідомляє Reuters, внаслідок повені загинуло щонайменше семеро людей. П'ятеро людей загинули і одна пропала безвісти в провінції Кіркларелі поблизу кордону з Болгарією та Грецією. Місцева влада повідомила, що ще двоє людей загинули і 31 отримали поранення в районах Башакшехір і Кючукчекмедже на півночі Стамбула.

Фото: Ali Yerlikaya

На стоянці літаків аеропорту Стамбула внаслідок удару блискавки постраждали двоє робітників, які були доставлені до лікарні. Також була затоплена митниця Халкалі.

Шторм Даніель у Греції та Болгарії

Сильні дощі та повені забрали життя щонайменше 10 людей у центральній та північній Греції після того, як шторм Даніель три дні поспіль лютував у регіоні, завдавши збитків на мільярди євро, знищивши майно та залишивши великі території без електрики та води.

Як повідомляє FT, у п’ятницю, 8 вересня, сотні людей все ще чекали на евакуацію, оскільки рівень паводкових вод перевищив 2 метри в деяких районах і люди були заблоковані у своїх будинках.

Під час повені, яка почалася у вівторок, 5 вересня, у Фессалії, найбільш постраждалому від шторму регіону, за даними пожежної служби, було здійснено понад 1900 рятувальних робіт, а також було зафіксовано понад 6000 дзвінків про допомогу.

Повінь у Греції, викликана штормом Даніель / Фото: Associated Press

Двоє людей загинули внаслідок повені, спричиненої проливним дощем у муніципалітеті Царево в чорноморському регіоні сусідньої Болгарії.

У постраждалому регіоні було оголошено надзвичайний стан, а ЗМІ повідомляють про евакуацію 60 осіб.

На опублікованих знімках видно кемпінги та автомобілі, які знесло в море. На узбережжі Чорного моря затопило бунгало та готелі.

Повінь у Бразилії

На півдні Бразилії панував сильний шторм, в результаті якого щонайменше 50 муніципалітетів у двох південних штатах постраждали, а приблизно 80% міста Мусум опинилося під водою.

Масштабна повінь у південних штатах Бразилії / Фото: Associated Press

За інформацією місцевої влади, яку передає CNN, понад тридцять людей загинули.

Шторм тероризував регіон до кінця тижня. Проливні дощі стали найгіршим стихійним лихом, яке вразило штат за останні 40 років.

Шторм в Іспанії

Іспанію накрила негода зі шквальним вітром, проливним дощем, блискавками та градом. У каталонському муніципалітеті Альканар у неділю, 3 вересня, за даними метеорологічної служби, випало 215 міліметрів опадів.

У понеділок, 4 вересня, у Мадриді наслідки шторму продовжували впливати на роботу метрополітену та дорожній рух.

Загалом через потужний шторм загинуло пʼятеро осіб, інфраструктура населених пунктів зазнала руйнувань.

Тайфун на Тайвані

Тисячі будинків було знеструмлено тайфуном Хайкуй на півдні та сході Тайваню. Як повідомляє Reuters, через стихію на острові було закрито школи та підприємства, а внутрішні авіалінії скасували майже всі польоти.

Тайфун досяг суші в неділю, 3 вересня, в гористій і малонаселеній частині острова далеко на південному сході, а потім перемістився на південь.

Рятувальники повідомили про 116 постраждалих в результаті стихії, ймовірно один чоловік, якого знайшли на узбіччі дороги в Тайтуні, став жертвою урагану.

Природні катаклізми: терор Європи та Азійського регіону

Нагадаємо, цього року Земля пережила найспекотніший серпень - це було найспекотніше літо в Північній півкулі. Раніше такого ніколи не було. Рекордно спекотним виявився серпень, який наблизився до смертельних температур.

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