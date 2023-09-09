Испытания для человечества: масштабные катаклизмы прокатились по планете

Жители разных уголков Земли почувствовали на себе мощные удары стихии.
За прошедшую неделю человечество пережило несколько масштабных природных катаклизмов. Землетрясение в Марокко, паводки в Бразилии, шторм в Испании – это еще далеко не весь перечень ударов стихии, которые испытывали люди во всем мире.
ТСН.ua собрал информацию о последствиях катаклизмов, которыми природа испытывает человечество на прочность.
Землетрясение в Марокко
Вечером 8 сентября произошло мощное землетрясение в стране на северо-западе Африки в горах Высокого Атласа. Его магнитуда составляла 6,8 балла.
По последней обнародованной информации, переданой в субботу, 9 сентября, CNN, число погибших в результате землетрясения возросло до 1037, еще более 1000 человек получили ранения. В министерстве внутренних дел Марокко заявили, что 721 человек находится в тяжелом состоянии.
Сильнее всего толчки почувствовали жители Марракеша, Агадира и Эссуэйры. В историческом районе туристического города Марракеш разрушен древний минарет мечети, несколько домов, являющихся объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО, и повреждены десятки автомобилей.
Спасатели работают над расчисткой дорог, чтобы дать возможность врачам добраться до пострадавших. В горных селах люди до сих пор могут находиться под завалами.
Это самое смертоносное землетрясение в Марокко за последние десятилетия.
Наводнение в Турции
В среду, 6 сентября, в турецком Стамбуле сильные дожди привели к затоплению улиц и домов. В течение шести часов на город обрушилась месячная норма осадков.
На стоянке самолетов аэропорта Стамбула в результате удара молнии пострадали двое рабочих, доставленных в больницу. Также была затоплена таможня Халкали.
Шторм Даниэль в Греции и Болгарии
Сильные дожди и наводнения унесли жизни по меньшей мере 10 человек в центральной и северной Греции после того, как шторм Даниэль три дня подряд свирепствовал в регионе, нанеся ущерб на миллиарды евро, уничтожив имущество и оставив большие территории без электричества и воды.
Во время наводнения, которое началось во вторник, 5 сентября, в Фессалии, наиболее пострадавшем от шторма региона, по данным пожарной службы, было совершено более 1900 спасательных работ, а также было зафиксировано более 6000 звонков о помощи.
Два человека погибли в результате наводнения, вызванного проливным дождем в муниципалитете Царево в черноморском регионе соседней Болгарии.
В пострадавшем регионе было объявлено чрезвычайное положение, а СМИ сообщают об эвакуации 60 человек.
Наводнение в Бразилии
На юге Бразилии царил сильный шторм, в результате которого по меньшей мере 50 муниципалитетов в двух южных штатах пострадали, а около 80% города Мусум оказались под водой.
По информации местных властей, переданой CNN, более тридцати человек погибли.
Шторм в Испании
Испанию накрыла непогода со шквальным ветром, проливным дождем, молниями и градом. В каталонском муниципалитете Альканар в воскресенье, 3 сентября, по данным метеорологической службы выпало 215 миллиметров осадков.
Всего из-за мощного шторма погибли пять человек, инфраструктура населенных пунктов потерпела разрушения.
Тайфун на Тайване
Тысячи домов были обесточены тайфуном Хайкуй на юге и востоке Тайваня. Как сообщает Reuters, из-за стихии на острове были закрыты школы и предприятия, а внутренние авиалинии отменили почти все полеты.
Тайфун достиг суши в воскресенье, 3 сентября, в гористой и малонаселенной части острова далеко на юго-востоке, а затем переместился на юг.
Спасатели сообщили о 116 пострадавших в результате стихии, предположительно один человек, обнаруженный на обочине дороги в Тайтуне, стал жертвой урагана.
Напомним, в этом году Земля пережила самый жаркий август — это было самое жаркое лето в Северном полушарии. Раньше такого никогда не было. Рекордно жарким оказался август, приблизившийся к смертельным температурам.
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