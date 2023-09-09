Испытания для человечества: масштабные катаклизмы прокатились по планете

За прошедшую неделю человечество пережило несколько масштабных природных катаклизмов. Землетрясение в Марокко, паводки в Бразилии, шторм в Испании – это еще далеко не весь перечень ударов стихии, которые испытывали люди во всем мире.

ТСН.ua собрал информацию о последствиях катаклизмов, которыми природа испытывает человечество на прочность.

Землетрясение в Марокко

Вечером 8 сентября произошло мощное землетрясение в стране на северо-западе Африки в горах Высокого Атласа. Его магнитуда составляла 6,8 балла.

По последней обнародованной информации, переданой в субботу, 9 сентября, CNN, число погибших в результате землетрясения возросло до 1037, еще более 1000 человек получили ранения. В министерстве внутренних дел Марокко заявили, что 721 человек находится в тяжелом состоянии.

Последствия землетрясения в Марокко / Фото: Associated Press

Сильнее всего толчки почувствовали жители Марракеша, Агадира и Эссуэйры. В историческом районе туристического города Марракеш разрушен древний минарет мечети, несколько домов, являющихся объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО, и повреждены десятки автомобилей.

Спасатели работают над расчисткой дорог, чтобы дать возможность врачам добраться до пострадавших. В горных селах люди до сих пор могут находиться под завалами.

Мощное землетрясение в Марокко: количество погибших выросло вдвое

Это самое смертоносное землетрясение в Марокко за последние десятилетия.

Наводнение в Турции

В среду, 6 сентября, в турецком Стамбуле сильные дожди привели к затоплению улиц и домов. В течение шести часов на город обрушилась месячная норма осадков.

Как сообщает Reuters, в результате наводнения погибли по меньшей мере семь человек. Пять человек погибли и один пропал без вести в провинции Киркларелли вблизи границы с Болгарией и Грецией. Местные власти сообщили, что еще два человека погибли и 31 получили ранения в районах Башакшехир и Кючукчекмедже на севере Стамбула.

Фото: Ali Yerlikaya

На стоянке самолетов аэропорта Стамбула в результате удара молнии пострадали двое рабочих, доставленных в больницу. Также была затоплена таможня Халкали.

Шторм Даниэль в Греции и Болгарии

Сильные дожди и наводнения унесли жизни по меньшей мере 10 человек в центральной и северной Греции после того, как шторм Даниэль три дня подряд свирепствовал в регионе, нанеся ущерб на миллиарды евро, уничтожив имущество и оставив большие территории без электричества и воды.

Как сообщает FT, в пятницу, 8 сентября, сотни людей все еще ждали эвакуации, поскольку уровень паводковых вод превысил 2 метра в некоторых районах и люди были заблокированы в своих домах.

Во время наводнения, которое началось во вторник, 5 сентября, в Фессалии, наиболее пострадавшем от шторма региона, по данным пожарной службы, было совершено более 1900 спасательных работ, а также было зафиксировано более 6000 звонков о помощи.

Наводнение в Греции, вызванное штормом Даниэль / Фото: Associated Press

Два человека погибли в результате наводнения, вызванного проливным дождем в муниципалитете Царево в черноморском регионе соседней Болгарии.

В пострадавшем регионе было объявлено чрезвычайное положение, а СМИ сообщают об эвакуации 60 человек.

На опубликованных снимках видны кемпинги и автомобили, которые унесло в море. На побережье Черного моря затопили бунгало и гостиницы.

Наводнение в Бразилии

На юге Бразилии царил сильный шторм, в результате которого по меньшей мере 50 муниципалитетов в двух южных штатах пострадали, а около 80% города Мусум оказались под водой.

Масштабное наводнение в южных штатах Бразилии / Фото: Associated Press

По информации местных властей, переданой CNN, более тридцати человек погибли.

Шторм терроризировал регион до конца недели. Проливные дожди стали худшим стихийным бедствием, поразившим штат за последние 40 лет.

Шторм в Испании

Испанию накрыла непогода со шквальным ветром, проливным дождем, молниями и градом. В каталонском муниципалитете Альканар в воскресенье, 3 сентября, по данным метеорологической службы выпало 215 миллиметров осадков.

В понедельник, 4 сентября, в Мадриде последствия шторма продолжали оказывать влияние на работу метрополитена и дорожное движение.

Всего из-за мощного шторма погибли пять человек, инфраструктура населенных пунктов потерпела разрушения.

Тайфун на Тайване

Тысячи домов были обесточены тайфуном Хайкуй на юге и востоке Тайваня. Как сообщает Reuters, из-за стихии на острове были закрыты школы и предприятия, а внутренние авиалинии отменили почти все полеты.

Тайфун достиг суши в воскресенье, 3 сентября, в гористой и малонаселенной части острова далеко на юго-востоке, а затем переместился на юг.

Спасатели сообщили о 116 пострадавших в результате стихии, предположительно один человек, обнаруженный на обочине дороги в Тайтуне, стал жертвой урагана.

Природные катаклизмы: террор Европы и Азиатского региона

Напомним, в этом году Земля пережила самый жаркий август — это было самое жаркое лето в Северном полушарии. Раньше такого никогда не было. Рекордно жарким оказался август, приблизившийся к смертельным температурам.

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