Загинуть мільйони людей не тільки в Іспанії: вчені попереджають про зсув вулкана

Вчені попереджають, що в майбутньому на людство чекає ще чимало випробувань — одним із них є виверження вулкана Ла-Пальма в Іспанії. Його наслідки будуть надзвичайно смертоносними й руйнівними: пробудження вулкана може стерти з лиця землі мільйони людей в Європі, а також створить величезні хвилі, які рушать через Атлантику.

Про це пише видання Express.

Як стверджує геолог з Університетського коледжу Лондона (UCL) Білл МакГуайра, виверження несе в собі не тільки ризик потоків лави й попелу. Не менш небезпечними також є і зсуви ґрунту. Дослідники вважають, що нещодавно створені острови, такі як Ла-Пальма, особливо вразливі перед швидкоплинними зсувами. Макгуайр зазначає, що подібний зсув ґрунту буде настільки смертоносним, що забере життя мільйонів людей у Європі та на східному узбережжі Америки.

Крім того, внаслідок майбутнього виверження, яке неодмінно станеться, тиск газу може збільшитися — це розкриє острів уздовж лінії розлому, що перетинає Ла-Пальму. Попередні дослідження свідчать про те, що лінія розлому на острові простягається щонайменше на 14,4 кілометра.

Попередні дослідження свідчать про те, що зсув ґрунту рухатиметься зі швидкістю близько 350 кілометрів на годину — простими словами, він мчатиме схилом вулкана і розпадатиметься на дрібніші частини в океані.

Раніше стало відомо, що приблизно за 5-10 мільйонів років частина Африки відколеться, розділивши її на два континенти.

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