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Росіяни атакують Чернігівську область ракетами - ОВА

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни атакують Чернігівську область ракетами - ОВА

Росіяни атакують Чернігівщину ракетами 21 липня. / Фото: Associated Press

У регіоні від 10:23 лунає тривога.

Російська Федерація вдень 21 липня атакувала Чернівську область ракетами. В регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Ворог атакує Чернігівщину ракетами. Повітряна тривога триває. Будь ласка, перебувайте в укриттях і не ігноруйте тривогу", йдеться у повідомленні. 

До слова, в Чернігівщині сирени залунали о 10:23. Моніторингові канали повідомляли про ворожі цілі у небі над регіоном: ракети та дрони. 

Нагадаємо, в низці областей України 21 липня було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, повітряні сили попередили про пуски ракет "Онікс". 

Згодом під час тривоги в Одеській області сталися вибухи. Голова ОВА Олег Кіпер повідомив про роботу ППО.

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Перегляди
2321
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