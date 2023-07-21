Повітряні сили попереджають про пуски ракет "Онікс"

В Одеській області о 10:51 було оголошено повітряну тривогу.

У п'ятницю, 21 липня, під час повітряної тривоги з'явилася інформація про пуски ракет у напрямку Одеської області. У регіоні лунає тривога.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Зафіксовано пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одеської області. Залишайтеся в укритті", - йдеться у повідомленні.

Голова ОВА Олег Кіпер просить не нехтувати власною небезпекою. Сирени в Одеській області залунали о 10:51.

"Повітряна тривога! Пройдіть, будь ласка, в укриття", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, близько 10:30 в Україні почали оголошувати повітряну тривогу. Було оголошено ракетну небезпеку у низці областей. Спочатку о 10:23 сирени залунали на Чернігівщині. Поступово "тривога" охопила регіони на півдні, сході, півночі та частково - у центрі.

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