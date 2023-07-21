Повітряна тривога: де оголошено ракетну небезпеку

Зранку п'ятниці, 21 липня, повітряну тривогу було оголошено у кількох областях. Повідомляється про ракетну небезпеку у "червоних" регіонах та Києві.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - повідомили ПС о 10:55.

Спочатку, о 10:30, повітряна тривога була оголошена у двох областях. На Чернігівщині сирени залунали о 10:23, а на Сумщині - о 10:29.

"Увага! Сумська, Чернігівська області - ракетна небезпека", - йдеться у повідомленні ПС.

Мапа тривог станом на 21 липня.

Згодом, о 10:38, тривогу оголосили у Києві та області. Зокрема, у КМВА просять прямувати до укриттів. О 10:42 "почервоніла" Черкащина, а в - 10:51 - Одеська область. Далі - тривога поширилася на інші регіони. Станом на 10:57 сирени не лунають лише на заході та кількох областях в центрі.

"Київська область - ракетна небезпека", - повідомили у ПС.

Нагадаємо, вночі в регіонах України кілька разів оголошували повітряну тривогу. В Одеській області лунали вибухи. Стало відомо про ракетна атака по Одеській області. Окупанти вдарили по регіону крилатими ракетами типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. Є влучання на території області.

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