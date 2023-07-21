В Одеській області сталися вибухи: що відомо

В Одеській області під час повітряної тривоги 21 липня пролунали вибухи. Працює система протиповітряної оборони.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Очільник ОВА закликає жителів всієї області лишатися в укриттях поки в регіоні буде оголошено повітряну тривогу.

"Жителі всієї області, лишайтеся в безпечних місяцях до відбою! Не фільмуйте роботу ППО, не допомагайте ворогові", - наголосив Кіпер.

Нагадаємо, Повітряні сили попереджали про пуски ракет "Онікс" у напрямку Одещини. Сирени в області залунали о 10:51.

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