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Иран планирует передать России ракеты малого и дальнего действия – директор Моссада

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Иран уже пытался передать России ракеты во время войны, но соглашения были сорваны, сообщили в разведывательном ведомстве.

Иран намерен предоставить России ракеты малого и дальнего действия в дополнение к БПЛА.

Об этом сообщил директор Моссада (израильского ведомства разведки и специальных задач) Давид Барнеа, пишет Times of Israel.

"На фоне продолжающегося вторжения, которое началось в феврале 2022 года, Россия использовала беспилотник иранского производства Shahed-136 после того, как она получила сотни единиц из Тегерана, несмотря на то, что западные страны предостерегали Иран от экспорта оружия", — говорится в статье материала.

Барнеа отметил, что Иран уже пытался передать России ракеты во время войны, но соглашения были сорваны, не уточняя подробностей.

"Мы боимся, что россияне передадут иранцам то, чего им не хватает, передовое оружие, которое, безусловно, поставит под угрозу наш мир и, возможно, даже наше существование здесь", — сказал директор Мосадду.

Напомним, по данным СМИ, США применят Patriot во время совместных с Израилем учений с имитацией атаки на ядерные объекты Ирана.

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Дата публикации
Просмотры
703
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