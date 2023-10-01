Ірану достатньо двох тижнів для створення ядерної зброї — Пентагон

У щорічній доповіді щодо загрози застосування зброї масового ураження Міністерство оборони США повідомило, що Іран має достатньо ресурсів, щоб створити ядерну зброю менше ніж за два тижні.

Про це йдеться у документі під назвою "Стратегія протистояння зброї масової ураження".

"За наявними оцінками, Іран не займається реалізацією програми створення ядерної зброї найближчим часом, проте має можливість менш ніж за два тижні виробити достатньо матеріалу, що розщеплюється, для створення ядерного пристрою", – стверджують у Пентагоні.

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У Міноборони США також вважають, що Іран не дотримується своїх зобов'язань щодо контролю за хімічною зброєю. На це вказує те, що уряд країни не надав повної декларації об'єктів з виробництва хімічної зброї, як того вимагають чинні угоди.

Окрім того, у Пентагоні побоюються, що Іран займається створенням нервово-паралітичної наступальної зброї.

В опублікованому документі Іран позначений як "постійна загроза".

Нагадаємо, раніше в Міноборони Ізраїлю повідомили, що Іран накопичив таку кількість матеріалу, що розщеплюється, якого вистачить для створення п'яти ядерних бомб.

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