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Іран може продати Росії балістичні ракети - ISW

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Іран може продати Росії балістичні ракети - ISW

Прапор Ірану / Фото: Associated Press

Угода між країнами може відбутись після закінчення дії резолюції Ради безпеки ООН 2231.

Росія може домовитись з Іраном про купівлю ракет після закінчення дії резолюції Ради безпеки ООН 2231, яка забороняє подібні угоди.

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

Експерти заявили, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу відвідав Іран, де обговорив з керівництвом країни зміцнення двостороннього оборонного та військового співробітництва.

Під час свого візиту до Ірану Шойгу провели екскурсію у в штабі Повітряно-космічних сил КВІР, де йому показали іранський арсенал безпілотників, ракет і протиповітряну оборону.

Крім того, російський міністр обговорив з бригадним генералом Мохаммадом Реза Аштіані можливість закупівлі ракет після закінчення дії резолюції Ради безпеки ООН 2231.

Раніше влада Ірану заявляла, що після закінчення дії резолюції країна готова розвивати торгові відносини з "усіма незалежними державами".

"Звіти української та ізраїльської розвідок свідчать про те, що Росія прагне придбати іранські балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, обидві з яких мають радіус дії 300 кілометрів або більше", - зазначили в ISW.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія має проблеми з озброєнням, тому диктатор Путін шукає підтримки серед своїх партнерів.

Крім того, ми раніше інформували, що директор Моссаду. Давид Барнеа заявив, що Іран має намір надати Росії ракети малої та дальньої дії на додаток до БПЛА

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Дата публікації
Перегляди
575
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