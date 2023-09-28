Иран может продать России баллистические ракеты — ISW

Соглашение между странами может состояться после окончания действия резолюции Совбеза ООН 2231.

Россия может договориться с Ираном о покупке ракет после окончания действия резолюции Совбеза ООН 2231, запрещающей подобные соглашения.

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Об этом информирует Институт изучения войны ( ISW ).

Эксперты заявили, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил Иран, где обсудил с руководством страны укрепление двустороннего оборонного и военного сотрудничества.

Во время своего визита в Иран Шойгу провели экскурсию в штабе Воздушно-космических сил КСИР, где ему показали иранский арсенал беспилотников, ракет и противовоздушную оборону.

Кроме того, российский министр обсудил с бригадным генералом Мохаммадом Реза Аштиани возможность закупки ракет после окончания действия резолюции Совбеза ООН 2231.

Ранее власти Ирана заявляли, что после окончания действия резолюции страна готова развивать торговые отношения со "всеми независимыми государствами".

"Отчеты украинской и израильской разведок свидетельствуют о том, что Россия стремится приобрести иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, обе из которых имеют радиус действия 300 километров или больше", — отметили в ISW.

Напомним, ранее сообщалось, что у России проблемы с вооружением, поэтому диктатор Путин ищет поддержки среди своих партнеров.

Кроме того, мы ранее сообщали, что директор Моссада. Давид Барнеа заявил, что Иран намерен предоставить России ракеты малого и дальнего действия в дополнение к БПЛА.

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