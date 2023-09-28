В столице Узбекистана раздался мощный взрыв (видео)

В результате взрыва в близлежащих домах вылетели стекла.

В столице Узбекистана городе Ташкент раздался мощный взрыв, который местные жители почувствовали в 30 километрах от эпицентра.

Об этом информируют местные Telegram-каналы.

По предварительным данным, взрыв произошел около трех часов ночи в районе таможенного склада местного аэропорта.

В результате взрыва в близлежащих домах выбиты стекла. На самом складе начался большой пожар.

Местные Telegram-каналы сообщают, что взрывную волну почувствовали в 30 километрах от эпицентра.

Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорту Цао в Мали утром 24 сентября во время приземления потерпел крушение военно -транспортный самолет Ил-76, который может быть связан с российской террористической группировкой "Вагнер".

Кроме того, мы ранее информировали, что в российской Башкирии 27 сентября разразился большой пожар на "Ишимбайском специализированном химическом заводе катализаторов". Возгорание возникло на складе с химикатами.

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