У столиці Узбекистану пролунав потужний вибух (відео)

В результаті вибуху у прилеглих будинках повилітали шибки.

У столиці Узбекистану місті Ташкент пролунав потужний вибух, який місцеві жителі відчули за 30 кілометрів від епіцентру.

Про це інформують місцеві Telegram-канали.

За попередніми даними, вибух стався близько третьої години ночі в районі митного складу місцевого аеропорту.

В результаті вибуху у прилеглих будинках вибиті шибки. На самому складі почалась велика пожежа.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що вибухову хвилю відчули за 30 кілометрів від епіцентру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в аеропорту Цао в Малі вранці 24 вересня під час приземлення зазнав аварії військово-транспортний літак Іл-76, який може бути повʼязаним з російським терористичним угрупованням "Вагнер".

Крім того, ми раніше інформували, що у російській Башкирії 27 вересня спалахнула велика пожежа на "Ішимбайському спеціалізованому хімічному заводі каталізаторів". Загорання виникло на складі із хімікатами.

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