27 сентября украинские военные продолжили контратаки на западе Запорожской области и достигли позиций вблизи Вербового, расположенного к западу от Орехова, в 16 километрах к юго-востоку.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW)

Из геолокационных записей, опубликованных 26 сентября, видно, как российский беспилотный летательный аппарат наносит атаки по украинским пехотинцам, находящимся в окопе к западу от Вербового. Такое применение российскими силами беспилотных летательных аппаратов подразумевает, что, вероятно, оккупанты уже не занимают окопы, расположенные примерно на расстоянии одного километра к западу от Вербового.

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил 26 сентября, что, по его данным, не менее четырех украинских рот со значительным числом бронетехники прорвались на позиции российских вооруженных сил на линии между Работиным и Вербовым после интенсивного артиллерийского обстрела.

Российский военный блогер, являющийся сторонником генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего Воздушно-десантными войсками Российской Федерации, выразил критику в адрес Министерства обороны России в ответ на заявление Рогова. Он отметил, что украинские Вооруженные силы уже перешли минные поля и противотанковые укрепления, известные как "зубы дракона", на линии между Работиным и Вербовым. Он также подчеркнул, что атаки ВСУ, вероятно, были неизбежны в этой ситуации.

По информации аналитиков, другой российский военный 26 сентября заявил об интенсивных взаимных обстрелах, делающих опасными наземные действия возле Вербового и Работиного.

Другой военный ответил на упомянутое заявление, утверждая, что его личный источник, связанный с российским 108-м полком Воздушно-десантных войск (7-я дивизия), сообщил о наличии интенсивных артиллерийских обстрелов со стороны украинских сил в этом районе. Он также добавил, что их источник предоставил непонятную информацию о том, двигался ли 108-й полк ВДВ в направлении Вербового или отходил от этой местности.

Кроме этого, военный рассказал, что российское военное командование в Москве отменило планы передислокации российской 106-й дивизии ВДВ в район Работино для помощи действующим там 7-й и 76-й дивизиям ВДВ.

Информационная ситуация в районе Вербового, как указывает ISW, остается неясной. Это связано с тем, что известные российские военные блогеры снизили активность и перестали столь подробно информировать о действиях российских вооруженных сил на этой линии фронта. Они также не сообщают о неудачах российских сил, что может указывать на изменение информационной политики или ухудшение ситуации на месте боевых действий.

Ранее стало известно, что украинские войска углубляют свое проникновение в Запорожскую область и штурмуют Новопрокоповку – прифронтовое село в 1,5 км к югу от Роботиного.

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