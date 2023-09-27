Погода 28 сентября: в Украине будет сухо и тепло

В четверг, 28 сентября, в Украине будет сухая и теплая погода. Местами синоптики прогнозируют сильные порывы ветра.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине будет облачно. Осадков не будет. В западных и Житомирской областях ночью и утром местами туман.

Ветер северо-восточный (в западных областях – юго-восточный), 5-10 м/с. Днем в Приазовье местами порывы могут достигнуть 15-20 м/с.

В Украине ночью температура воздуха будет +9-14°. Днем на подавляющем большинстве территории воздух прогреется до +23-28°. Теплее будет на юге страны: ночью +13-18 °, днем +23-28 °. В Карпатах столбики термометров покажут ночью 6-11 ° тепла, а днем — 17-22 ° выше нуля.

Прогноз погоды в Украине на 28 сентября.

Погода в Киеве

В Киевской области 28 сентября будет небольшая облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с. Кроме того, синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

В Киевской области ночью температура будет +10-12 °, днем поднимется до +23-28 °. В Киеве ночью столбики термометров покажут +10-12° тепла, а днем – 24-26° тепла.

Как сообщалось, синоптики дали прогноз погоды на октябрь. Ожидается, что средняя лунная температура воздуха составит +7-13°. Этот показатель на 1-1,5° выше нормы.

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