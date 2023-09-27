Погода 28 вересня: в Україні буде сухо та тепло

У четвер, 28 вересня, в Україні буде суха та тепла погода. Втім, місцями синоптики прогнозують сильні пориви вітру.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні буде невелика хмарність. Опадів не буде. У західних та Житомирській областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-східний (у західних областях - південно-східний), 5-10 м/с. Вдень в Приазов'ї місцями пориви можуть сягнути 15-20 м/с.

В Україні вночі температура повітря становитиме +9-14°. Вдень на переважній більшості території повітря прогріється до +23-28°. Тепліше буде на півдні країни: вночі +13-18°, вдень +23-28°. В Карпатах стовпчики термометрів покажуть вночі 6-11° тепла, а вдень - 17-22° вище нуля.

Прогноз погоди в Україні на 28 вересня.

Погода в Києві

На Київщині 28 вересня буде невелика хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-східний, 5-8 м/с. Крім того, синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

В Київській області вночі температура буде +10-12°, вдень підніметься до +23-28°. В Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +10-12° тепла, а вдень - 24-26° тепла.

Як повідомлялося, синоптики дали прогноз погоди на жовтень. Очікується, що середня місячна температура повітря буде становити +7-13°. Цей показник на 1-1,5° вище норми.

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