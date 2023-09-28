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Враг ночью совершил массированную атаку ударными БпЛА — Гуменюк

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Враг ночью совершил массированную атаку ударными БпЛА — Гуменюк

Беспилотник Shahed / Фото: reuters.com

Силы ПВО отрабатывали по вражеским беспилотникам вдоль всего южного направления.

Украинские силы противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили более 30-ти ударных беспилотников врага.

Об этом в эфире телемарафона сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она отметила, что российские захватчики провели новую масштабную атаку ударными беспилотниками, поэтому украинским силам ПВО пришлось работать практически вдоль всего южного направления.

"Враг направил ударные беспилотники в разных направлениях, в том числе и на центральные регионы. Итоги атаки еще подводятся, потому что была массирована. Но работа ПВО была достаточно результативной. Более 30 дронов были уничтожены, более точную цифру подведет Генштаб", — сказала она. Гуменюк.

Напомним, ранее сообщалось, что воздушные силы показали боевую работу по ударным беспилотникам Shahed-136/131.

Кроме того, мы ранее информировали, что жители Румынии видели российскую атаку дронами-камикадзе по паромной переправе через Дунай.

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Дата публикации
Просмотры
4943
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