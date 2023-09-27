Может создать проблемы для ПВО Украины: В Иране показали новый беспилотник Shahed с реактивным двигателем

Можно ожидать, что в ближайшие годы Иран будет экспортировать большое количество мощных беспилотников своим союзникам.

Иранское государственное телевидение раскрыло информацию о том, что Тегеран разработал новый беспилотник-камикадзе. Речь идет о реактивной версии БПЛА Shahed — серии аппаратов, которые Россия использует для бомбардировки городов Украины.

Нынешний Shahed-136 приводится в движение пропеллером, а из-за своего поршневого двигателя он получил прозвище "летучий мопед". Новая версия будет намного более быстрой и ее будет труднее перехватить, пишет Forbes.

Беспилотник появляется в трейлере документального фильма Parchamdar, что в переводе означает знаменосец. Лента выйдет в октябре, посвящена долгой истории разработки и производства беспилотников в Иране.

В прошлом году экспорт иранских беспилотников приобрел неожиданный размах, когда, несмотря на официальные возражения, стало очевидно, что Россия использует иранские беспилотники Shahed-131 и Shahed-136. Россия выпустила около 2 тысяч импортных Shahed по Украине и сейчас создает гигантский завод для сборки на своей территории.

Shahed с реактивным двигателем

Документальный фильм Parchamdar был официально представлен на этой неделе командующим Воздушно-космическими силами Революционной гвардии, которые на протяжении десятилетий играли ключевую роль в разработке беспилотников. В трейлере показан широкий спектр БПЛА, но это была лишь часть от общего количества. По оценкам аналитиков Oryx, за эти годы было создано около 143 типов иранских беспилотников.

Forbes отмечает, что появление нового Shahed не стало большой неожиданностью. В 2021 году мир был сильно озабочен, когда Иран представил компактный турбореактивный двигатель Ranseh-1 для беспилотников и крылатых ракет вместе с другими новыми разработками.

Турбореактивные двигатели предлагают гораздо большую мощность при своих размерах и весе, чем поршневые двигатели. Они не очень экономно используют топливо, но их мощность и простота делают их привлекательными для некоторых военных применений. Ракета Storm Shadow французского производства, которую так эффективно использовали во время недавних украинских атак, приводится в движение небольшим, но мощным двигателем Microturbo TRI-60-30, что обеспечивает ей максимальную скорость более 1000 километров в час.

"Shahed с реактивным двигателем, похоже, имеет такие же размеры, как и предыдущие версии, но из-за относительно высокого потребления топлива турбореактивным двигателем дальность полета новой модели может быть гораздо меньше, чем 2 тысячи километров, как у старых Shahed-136", — пишет Forbes.

Турбореактивный двигатель обеспечит скорость и высоту. Shahed-136 летит со скоростью около 190 километров в час. Это довольно медленно, чтобы его можно было сбить с помощью зенитного оружия или даже автомата Калашникова. Реактивный беспилотник будет лететь с гораздо большей скоростью. Forbes отмечает, что украинские силы сбивают большинство Shahed, которые запускает Россия. Многие из этих аппаратов уничтожают с помощью установок Gepard. Но рой Shahed с реактивными двигателями может прорваться через украинскую оборону.

Впрочем, реактивный двигатель имеет и другие недостатки: высокая тепловая мощность сделает его более заметным для тепловизоров и гораздо более легкой мишенью для ракет с тепловой наводкой.

Управление с помощью видео

Иранский пользователь Twitter Meshkat обратил внимание на менее очевидную особенность нового беспилотника. Похоже, что реактивный Shahed имеет камеру, установленную на носу. Это новинка, поскольку все предыдущие беспилотники этого типа полагались на спутниковую наводку.

Для рынка страны-агрессора РФ?

Главным преимуществом оригинальных шахидов была их низкая стоимость и простота изготовления. Замена дешевого, простого оружия на более дорогое и сложное может не иметь смысла. Но соединение высокоэффективных и низкопродуктивных беспилотников может создать для обороны Украины проблемы.

"Например, реактивные Shahed могут лететь впереди основной волны и целенаправленно атаковать установки Gepard или другие средства ПВО, чтобы помочь остальным прорваться", — объясняет издание.

Пока неизвестно, запущено ли серийное производство реактивных Shahed. Однако очевидно, что иранская индустрия беспилотников продолжает развиваться. И можно ожидать, что в ближайшие годы Иран будет экспортировать большое количество мощных беспилотников своим союзникам.

Напомним, Иран продолжает звенеть оружием: на параде показали "дальнейший беспилотник в мире".

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