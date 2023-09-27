Гол Довбика помог "Жироне" одержать шестую подряд победу и единолично возглавить Ла Лигу (видео)

"Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика одолела "Вильярреал" в выездном матче 7-го тура испанской Ла Лиги – 1:2 .

Оба наших соотечественника в третий раз подряд вышли в стартовом составе "бело-красных". Первый тайм поединка прошел без голов, а в начале второй половины встречи "Желтая субмарина" повела в счете – на 49-й минуте пенальти реализовал Дани Парехо.

Однако вскоре гости отыгрались. На 56-й минуте Довбик на дальней штанге из пределов вратарской ударом головой замкнул подачу с левого фланга от бразильца Савио.

Довбик забил гол за "Жирону" во втором матче подряд. В предыдущей игре чемпионата Испании против "Мальорки" он реализовал пенальти и отдал результативную передачу. Всего на счету форварда сборной Украины 3 гола и 2 ассиста в семи поединках Ла Лиги.

А спустя еще пять минут "Жирона" повела в счете – испанский защитник Эрик Гарсия забил гол, который в итоге стал победным.

Отметим, что Довбик провел на поле 69 минут, после чего его заменил Кристиан Стуани.

А Цыганков оставался на поле до 88-й минуты и мог отличиться ассистом – Виктор классно протянул мяч и передачей нашел в штрафной соперников Стуани, но тот замешкался с мячом и не сумел пробить по воротам с очень выгодной позиции.

В этом сезоне в активе украинского вингера один гол и один ассист в восьми матчах Ла Лиги.

Для "Жироны" это шестая подряд победа в Ла Лиге. Команда Цыганкова и Довбика с 19 очками единолично возглавила турнирную таблицу чемпионата Испании. Подопечные Мичела на один балл опережают мадридский "Реал", а "Барселону" – на два.

"Вильярреал" (7 очков) находится на 14-й строчке в турнирной таблице Примеры.

В следующем туре "Жирона" будет принимать мадридский "Реал", а "Желтая субмарина" на выезде сыграет против "Хетафе". Оба матча состоятся 30 сентября.

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