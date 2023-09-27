Кубок Украины по футболу: кто вышел в 1/4 финала

Стали известны семь из восьми четвертьфиналистов национального кубка.

26 – 27 сентября состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона-2023/24.

По их итогам определились участники четвертьфинальной стадии турнира.

Главной сенсацией 1/8 финала стал вылет "Динамо" от "Оболони". Также неожиданностью можно считать поражение представителя УПЛ "Миная" от перволиговой "Виктории".

В 1/4 финала национального кубка вышли донецкий "Шахтер", "Александрия", "Виктория" (Сумы), житомирское "Полесье", киевская "Оболонь", одесский "Черноморец" и полтавская "Ворскла".

Последний поединок 1/8 финала Кубка Украины между луганской "Зарей" и перволиговым ФСК "Мариуполь" запланирован на 12 октября.

Поединки 1/4 и 1/2 финала запланированы на 1 ноября 2023-го и 3 апреля 2024 года соответственно. Финал Кубка Украины-2023/24 состоится 15 мая 2024 года.

Напомним, в прошлом сезоне Кубок Украины не проводился. В сезоне-2021/22 турнир был завершен досрочно из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину.

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