Кубок України з футболу: хто вийшов до 1/4 фіналу

Стали відомі сім з восьми чвертьфіналістів національного кубка.
26 – 27 вересня відбулися матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону-2023/24.
За їхніми підсумками визначилися учасники чвертьфінальної стадії турніру.
Головною сенсацією 1/8 фіналу став виліт "Динамо" від "Оболоні". Також несподіванкою можна вважати поразку представника УПЛ "Миная" від першолігової "Вікторії".
До 1/4 фіналу національного кубка вийшли донецький "Шахтар", "Олександрія", "Вікторія" (Суми), житомирське "Полісся", київська "Оболонь", одеський "Чорноморець" та полтавська "Ворскла".
Останній поєдинок 1/8 фіналу Кубка України між луганською "Зорею" та першоліговим ФСК "Маріуполь" заплановано на 12 жовтня.
Поєдинки 1/4 та 1/2 фіналу заплановано на 1 листопада 2023-го та 3 квітня 2024 року відповідно. Фінал Кубка України-2023/24 відбудеться 15 травня 2024 року.
Нагадаємо, минулого сезону Кубок України не проводився. У сезоні-2021/22 турнір було завершено достроково через повномасштабне військове вторгнення Росії до України.
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