Україна може вступити до Євросоюзу ще під час війни — посол Франції

Україна може стати повноправним членом Євросоюзу навіть попри війну. Бойові дії не стануть перешкодою для європейської інтеграції держави.

Посол Франції в Україні Гаель Весьєр вважає, що війна Росії проти України може скоріше затримати вступ України до НАТО, але не до Європейського Союзу.

Про це він сказав 12 жовтня під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі.

"У законодавчому контексті немає нічого, що завадило б Україні стати повноправним членом ЄС навіть попри те, що іде війна. Тобто війна на це фактично не впливає. Теоретично НАТО – то вже інша історія, тут може бути складніше, але не ЄС", – сказав Весьєр.

Він визнав, що бойові дії на території України все ж ускладнюють економічні відносини, впровадження законодавства і виконання стандартів та вимог ЄС. Водночас, за його словами, у Франції дуже вражені потенціалом і здатністю українців проводити ці реформи, незважаючи на війну.

"Це дійсно – потужний прогрес, і це гарний знак для нашого спільного майбутнього. Тобто ключове для нас – це реформи, а не гармонізація законодавства", – сказав посол Франції.

Водночас він ухилився від відповіді на запитання, скільки часу може тривати повноцінне приєднання України до ЄС, зауваживши, що у цьому питанні покладається не на власну інтуїцію, а на оцінку Єврокомісією виконання семи рекомендацій, яка має бути оприлюднена в жовтні.

Вступ України до ЄС

Очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз занадто довго затягував зі своїм розширенням, але тепер завдяки Україні процес рухатиметься швидше.

Так, віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що українська влада поставила перед собою мету - бути готовими до вступу до Європейського Союзу через два роки після початку переговорів.

Своєю чергою, у Зеленського заявили, що самі переговори про вступ можуть початися вже у першому півріччі наступного року.

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