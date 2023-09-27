"Чорноморець" оформив камбек у матчі з "Кривбасом" і пробився до чвертьфіналу Кубка України

"Чорноморець" здобув вольову перемогу над "Кривбасом" у матчі 1/8 фіналу Кубка України. Поєдинок в Одесі завершився з рахунком 2:1 .

Перший тайм залишився за гостями. На 15-й хвилині зустрічі Олег Кожушко вивів криворізький клуб вперед.

Однак після перерви команда Романа Григорчука здійснила камбек. На 65-й хвилині рахунок зрівняв бразильський нападник "моряків" Дада, а в компенсований до другого тайму час словенський півзахисник Йон Шпорн вирвав для господарів поля перемогу та путівку до 1/4 фіналу національного кубка.

Додамо, що раніше до чвертьфіналу Кубка України також вийшли донецький "Шахтар", "Олександрія", "Вікторія" (Суми), житомирське "Полісся" та київська "Оболонь"

Поєдинки 1/4 та 1/2 фіналу заплановано на 1 листопада 2023-го та 3 квітня 2024 року відповідно. Фінал Кубка України-2023/24 відбудеться 15 травня 2024 року.

Нагадаємо, минулого сезону Кубок України не проводився. У сезоні-2021/22 турнір було завершено достроково через повномасштабне військове вторгнення Росії до України.

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