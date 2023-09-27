Як обрати смарт-телевізор? Поради від KIVI

На що звернути увагу? Які технології зараз необхідні, щоб дивитися контент в найкращій якості? Які нюанси з операційною системою? Разом з європейським брендом Smart-телевізорів KIVI пропонуємо вам shopping guide, який допоможе з вибором.

1. Де буде стояти новий телевізор?

Вважається, що діагональ телевізора має бути як половина відстані від людини до екрана. Тобто, якщо ви плануєте ставити ТВ у вітальні, то виміряйте відстань від дивану до потрібного місця і поділіть на два — це і буде орієнтиром при виборі діагоналі екрана. Найбільш популярні діагоналі Smart-телевізорів KIVI – 32’’, 40’’ і 43’’.

Найпростіше поставити телевізор на меблі (стіл, комод, полицю). Але якщо всі поверхні вже зайняті, то будь-який сучасний телевізор можна прикріпити безпосередньо до стіни за допомогою спеціальних кронштейнів. Якщо ж є вірогідність, що глядачі будуть дивитися на екран з кількох точок кімнати, краще пошукати кронштейн, який можна повертати.

Звичайно, найбільш зручно розміщувати телевізор біля розеток, щоб купівля нового ТВ випадково не перетворилася на позаплановий ремонт у домі. Перевірте також, щоб на майбутнє місце, де буде стояти пристрій, не потрапляли прямі сонячні промені.

2. На які особливості екрану звернути увагу?

Все залежить від того, який контент буде програвати ваш новий телевізор. Якщо ви плануєте обмежитися лише переглядом телебачення, то можна спокійно обирати HD або Full HD екран і дивитися чітку картинку на невеликій діагоналі.

Якщо ж у планах – дивитися динамічне і яскраве кіно в найкращій якості, то варто забезпечити собі найвищу роздільну здатність екрану. Це 4K (або Ultra HD) телевізори – вони мають більшу діагональ через значно більшу кількість пікселів, що робить картинку дуже реалістичною та глибокою.

Сучасні телевізори також мають різні програмні технології, які покращують зображення. Наприклад, у KIVI це:

* Super Contrast Control, яка виділяє локально ділянки зображення і змінює їхню контрастність. Темні кадри більше не зливатимуться в єдину чорну картинку, а матимуть глибину;

* Max Vivid, яка оптимізує зображення, посилюючи його яскравість окремо для кожної ділянки відео;

* MEMC (Motion Estimation and Motion Compensation), яка ніби «домальовує» пропущені кадри в швидких сценах кіно, щоб зображення не гальмувало, а рухалося плавно.

Для геймерів телевізори також мають свої фішки. В телевізорах KIVI передбачено так званий ігровий режим. У ньому пристрій самостійно вимикає всі фонові функції, але зберігає якість картинки, тож весь потенціал процесора Smart TV спрямовується тільки на гру.

Зараз можна дивитися все більше HDR-контенту, тому KIVI рекомендують також обирати пристрій з функцією HDR. Вона розпізнає відповідне відео і змінює налаштування екрану, щоб зображення на телевізорі виглядало мов живе.

3. Що по «залізу»?

Якщо ви обираєте телевізор, який має служити декілька років поспіль, то краще обирати найсвіжішу модель. Порівняйте процесори Smart TV і оберіть більш новітній. Процесор забезпечує сталу роботу та відсутність «глюків» на телевізорі.

Сьогодні KIVI використовують чипсет, що на 30% потужніший за середні показники на ринку. Це гарантує швидку й стабільно роботу системи.

При виборі Smart TV також звертайте увагу на кількість портів для підключення сторонніх гаджетів, щоб потім вистачило можливостей приєднати ігрову консоль, навушники чи інші аксесуари для домашнього хабу розваг.

Для невеликого приміщення цілком вистачить вбудованих динаміків в самому телевізорі. Більша кімната може вимагати додаткової саунд-системи.