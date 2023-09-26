"Шахтер" за полтайма разбил "Верес" на пути в четвертьфинал Кубка Украины

"Горняки" забили три гола в ворота соперника после перерыва.

"Шахтер" разгромил "Верес" в матче 1/8 финала Кубка Украины. Поединок на стадионе "Авангард" в Ровно завершился со счетом 0:3

Долгое время ровенскому клубу удавалось сдерживать давление чемпиона Украины. Команда Патрика ван Леувена открыла счет лишь на 65-й минуте, когда результативный удар нанес Алексей Кащук.

Через три минуты "оранжево-черные" удвоили свое преимущество усилиями Артема Бондаренко.

А в компенсированное время "горняки" довели дело до разгрома – на 90+1-й минуте окончательный счет поединка установил Олег Очеретько.

Таким образом, "Шахтер" стал вторым четвертьфиналистом национального кубка. Ранее в 1/4 финала вышла "Александрия", которая драматично вырвала победу над "Рухом".

Поединки 1/4 и 1/2 финала запланированы на 1 ноября 2023-го и 3 апреля 2024 года соответственно. Финал Кубка Украины-2023/24 состоится 15 мая 2024 года.

Напомним, в прошлом сезоне Кубок Украины не проводился. В сезоне-2021/22 турнир был завершен досрочно из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину.

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