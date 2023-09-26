На юге враг подтягивает резервы, потому что боится прорыва: детали

На Таврическом направлении враг ежедневно теряет от 6 до 10 артиллерийских систем.

Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун отметил, что ВСУ готовятся к дальнейшим действиям, создавая оборонные рубежи.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспресо".

“На Мелитопольском направлении ВСУ продолжают наступательную операцию. Силы обороны закрепляются на занятых рубежах, нанося оккупантам потери и истощая врага. В районе села Завитне Бажання продолжается активная оборона ВСУ. Командиры на местах пытаются улучшать тактическое положение, ведется контрбатарейная борьба", – отметил Штупун.

По его словам, на Таврическом направлении враг ежедневно теряет от 6 до 10 артиллерийских систем.

“В окрестностях Вербового Силы обороны готовятся к дальнейшим действиям, создавая оборонительные рубежи. Артиллерия ВСУ работает, а враг пытается восполнить свои потери. Противник подтягивает резервы, потому что боится прорыва. Считаю, что скоро будут хорошие новости", – добавил Штупун.

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