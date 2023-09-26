Оболонь – Динамо: онлайн-видеотрансляция матча Кубка Украины

В среду, 27 сентября, состоится матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу между "Оболонью" и "Динамо".

Команды сыграют на "Оболонь-Арене" в Киеве. Начало встречи – в 17:00.

Для "бело-синих" это будет стартовый поединок в нынешнем розыгрыше национального кубка. В то время как "пивовары" в рамках четвертого предварительного этапа (1/16 финала) обыграли второлиговый "Звягель" (1:0).

Отметим, что "Динамо" и "Оболонь" в этом сезоне уже встречались в матче 2-го тура УПЛ. В зрелищном столичном дерби победили подопечные Мирчи Луческу – 4:2.

Если говорить о турнирном положении команд в УПЛ, то "Динамо" идет на 5-м месте, имея 12 очков после пяти сыгранных матчей. Команда Валерия Иващенко набрала 6 баллов в восьми поединках и размещается на 13-й позиции.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча Кубка Украины "Оболонь" – "Динамо".

Игру также можно посмотреть на телеканале 2+2, который доступен в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

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