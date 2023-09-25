Верес – Шахтер, Оболонь – Динамо: где смотреть матчи 1/8 финала Кубка Украины

Трансляция столичного дерби между "Оболонью" и "Динамо" будет доступна на нашем сайте.

26 – 27 сентября состоятся матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона-2023/24.

В этой стадии турнира примут участие 16 команд: восемь победителей четвертого предварительного этапа и восемь клубов УПЛ (1-8 по рейтингу) по итогам прошлого сезона.

На вторник запланированы два поединка: "Рух" – "Александрия" и "Верес" – "Шахтер".

В среду будут сыграны еще пять встреч: "Виктория" – "Минай", "Полесье" – "Днепр-1", "Оболонь" – "Динамо", "Черноморец" – "Кривбасс" и "Металлист 1925" – "Ворскла".

Последний поединок 1/8 финала Кубка Украины ФСК "Мариуполь" – "Заря" запланирован на 12 октября.

Расписание трансляций матчей 1/8 финала Кубка Украины

Вторник, 26 сентября

15:00 "Рух" – "Александрия" YouTube-канал УПЛ ТВ

17:00 "Верес" – "Шахтер" YouTube-канал VERES TV (по спонсорской подписке 35 грн/месяц)

Среда, 27 сентября

14:00 "Виктория" – "Минай" YouTube-канал ФК "Виктория"

15:00 "Полесье" – "Днепр-1" YouTube-канал ФК "Полесье"

17:00 "Оболонь" – "Динамо" 2+2, Youtube-канал FootballHub, YouTube-канал ФК "Оболонь", Киевстар ТВ (2+2), ТСН Проспорт

17:00 "Черноморец" – "Кривбасс" YouTube-канал CHORNOMORETS TV (по спонсорской подписке 35 грн)

18:30 "Металлист 1925" – "Ворскла" YouTube-канал FC Metalist 1925

Поединки 1/4 и 1/2 финала запланированы на 1 ноября 2023-го и 3 апреля 2024 года соответственно. Финал Кубка Украины-2023/24 состоится 15 мая 2024 года.

Напомним, в прошлом сезоне Кубок Украины не проводился. В сезоне-2021/22 турнир был завершен досрочно из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину.

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