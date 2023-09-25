Верес – Шахтар, Оболонь – Динамо: де дивитися матчі 1/8 фіналу Кубка України

Трансляція столичного дербі між "Оболонню" та "Динамо" буде доступна на нашому сайті.

26 – 27 вересня відбудуться матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону-2023/24.

У цій стадії турніру візьмуть участь 16 команд: вісім переможців четвертого попереднього етапу та вісім клубів УПЛ (1-8 за рейтингом) за підсумками минулого сезону.

На вівторок заплановано два поєдинки: "Рух" – "Олександрія" і "Верес" – "Шахтар".

У середу будуть зіграні ще п'ять зустрічей: "Вікторія" – "Минай", "Полісся" – "Дніпро-1", "Оболонь" – "Динамо", "Чорноморець" – "Кривбас" і "Металіст 1925" – "Ворскла".

Останній поєдинок 1/8 фіналу Кубка України ФСК "Маріуполь" – "Зоря" заплановано на 12 жовтня.

Розклад трансляцій матчів 1/8 фіналу Кубка України

Вівторок, 26 вересня

15:00 "Рух" – "Олександрія" YouTube-канал УПЛ ТБ

17:00 "Верес" – "Шахтар" YouTube-канал VERES TV (за спонсорською передплатою 35 грн/місяць)

Середа, 27 вересня

14:00 "Вікторія" – "Минай" YouTube-канал ФК "Вікторія"

15:00 "Полісся" – "Дніпро-1" YouTube-канал ФК "Полісся"

17:00 "Оболонь" – "Динамо" 2+2, Youtube-канал FootballHub, YouTube-канал ФК "Оболонь", Київстар ТБ (2+2), ТСН Проспорт

17:00 "Чорноморець" – "Кривбас" YouTube-канал CHORNOMORETS TV (за спонсорською передплатою 35 грн)

18:30 "Металіст 1925" – "Ворскла" YouTube-канал FC Metalist 1925

Поєдинки 1/4 та 1/2 фіналу заплановано на 1 листопада 2023-го та 3 квітня 2024 року відповідно. Фінал Кубка України-2023/24 відбудеться 15 травня 2024 року.

Нагадаємо, минулого сезону Кубок України не проводився. У сезоні-2021/22 турнір було завершено достроково через повномасштабне військове вторгнення Росії до України.

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