Верес – Шахтар, Оболонь – Динамо: де дивитися матчі 1/8 фіналу Кубка України

Трансляція столичного дербі між "Оболонню" та "Динамо" буде доступна на нашому сайті.
26 – 27 вересня відбудуться матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону-2023/24.
У цій стадії турніру візьмуть участь 16 команд: вісім переможців четвертого попереднього етапу та вісім клубів УПЛ (1-8 за рейтингом) за підсумками минулого сезону.
На вівторок заплановано два поєдинки: "Рух" – "Олександрія" і "Верес" – "Шахтар".
У середу будуть зіграні ще п'ять зустрічей: "Вікторія" – "Минай", "Полісся" – "Дніпро-1", "Оболонь" – "Динамо", "Чорноморець" – "Кривбас" і "Металіст 1925" – "Ворскла".
Останній поєдинок 1/8 фіналу Кубка України ФСК "Маріуполь" – "Зоря" заплановано на 12 жовтня.
Розклад трансляцій матчів 1/8 фіналу Кубка України
Вівторок, 26 вересня
15:00 "Рух" – "Олександрія" YouTube-канал УПЛ ТБ
17:00 "Верес" – "Шахтар" YouTube-канал VERES TV (за спонсорською передплатою 35 грн/місяць)
Середа, 27 вересня
14:00 "Вікторія" – "Минай" YouTube-канал ФК "Вікторія"
15:00 "Полісся" – "Дніпро-1" YouTube-канал ФК "Полісся"
17:00 "Оболонь" – "Динамо" 2+2, Youtube-канал FootballHub, YouTube-канал ФК "Оболонь", Київстар ТБ (2+2), ТСН Проспорт
17:00 "Чорноморець" – "Кривбас" YouTube-канал CHORNOMORETS TV (за спонсорською передплатою 35 грн)
18:30 "Металіст 1925" – "Ворскла" YouTube-канал FC Metalist 1925
Поєдинки 1/4 та 1/2 фіналу заплановано на 1 листопада 2023-го та 3 квітня 2024 року відповідно. Фінал Кубка України-2023/24 відбудеться 15 травня 2024 року.
Нагадаємо, минулого сезону Кубок України не проводився. У сезоні-2021/22 турнір було завершено достроково через повномасштабне військове вторгнення Росії до України.
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