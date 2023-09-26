Оболонь – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу Кубка України

Дивіться у прямому ефірі столичне дербі в рамках 1/8 фіналу національного кубка.

У середу, 27 вересня, відбудеться матч 1/8 фіналу Кубка України з футболу між "Оболонню" та "Динамо".

Команди зіграють на "Оболонь-Арені" в Києві. Початок зустрічі – о 17:00.

Для "біло-синіх" це буде стартовий поєдинок у нинішньому розіграші національного кубка. Тоді як "пивовари" в рамках четвертого попереднього етапу (1/16 фіналу) обіграли друголіговий "Звягель" (1:0).

Зазначимо, що "Динамо" та "Оболонь" цього сезону вже зустрічалися в матчі 2-го туру УПЛ. У видовищному столичному дербі перемогу здобули підопічні Мірчі Луческу – 4:2.

Якщо говорити про турнірне становище команд в УПЛ, то "Динамо" йде на 5-му місці, маючи 12 очок після п'яти зіграних матчів. Команда Валерія Іващенка набрала 6 балів у восьми поєдинках і розташовується на 13-й позиції.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу Кубка України "Оболонь" – "Динамо".

Гру також можна переглянути на телеканалі 2+2, який доступний зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

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