Что подарить учителю: небанальные идеи подарков к профессиональному празднику

С приближением профессионального праздника Дня учителя, который в 2023 году выпадает на 1 октября, у родителей и учеников возникает вопрос: что можно подарить? ТСН.ua подобрал идеи небанальных подарков.

Фотосессия

У учителей настолько плотный график, что у них редко появляется время подумать о том, чтобы порадовать себя чем-то действительно приятным. Поэтому профессиональный праздник может стать прекрасной возможностью помочь любимой учительнице или учителю. К примеру, можно порадовать классного руководителя фотосессией.

Можно выбрать как индивидуальную съемку, являющуюся мечтой человека любого возраста, так и групповую фотосессию, например, с учениками вашего класса, чтобы после окончания школы у учителя остались воспоминания о приятных моментах. Такой презент довольно просто красиво оформить. К примеру, можно распечатать цветной сертификат и вложить его в хороший подарочный конверт.

Спа-программа

Большинство учителей в Украине все же женщины, постоянно нагруженные работой как в школе, так и на работе. Поэтому сертификат на спа-программу будет уместным и очень приятным подарком. Тем более, что такое свободное время редко могут позволить себе украинки. Поверьте, учитель будет в восторге от подарка и обязательно оценит возможность расслабиться.

Портрет на холсте, фотоплакат

Настоящий подарок с эмоциями. В любом сервисе фотопечати вашего города можно распечатать на большом качественном холсте любимую фотографию вашего учителя. Можно даже выбрать общую фотографию с классом, чтобы у учителя остались приятные воспоминания о его учениках.

Фотокнига

Еще один небанальный презент, идеально подошедший ко дню учителя. Особенно если вы собираетесь дарить его классному руководителю в 11 классе. Разместите в фотокниге самые яркие моменты из своей школьной жизни, общие фото учителя с учениками, фотографии экскурсий или поездок. Не забудьте об оформлении фотоальбома.

Арт-бокс

Подарок ко дню учителя / Фото: pixabay.com

Настоящим творческим личностям такой подарок точно понравится. Арт-бокс для создания картин своими руками – отличная возможность подарить яркие эмоции учителю или учительнице, которые любят творить. Тем более что этот процесс еще и успокаивает, а это точно не лишнее в конце рабочей недели. Чтобы получить классную картину, даже не требуются навыки художника. В современных арт-боксах все продумано до мелочей.

Книга

Лучший подарок всех времен. Но не забудьте заранее узнать страсти вашего педагога, чтобы выбрать правильный жанр или автора. Если времени мало, мировая и украинская классика всегда будет отличным вариантом.

Билеты на культурное мероприятие

Учителя — опытные, культурные люди, которые любят ходить в театры, музеи или на выставки. Поэтому билеты на звездный концерт, сенсационное событие или интересную выставку точно станут отличным презентом. Они подарят педагогу яркие впечатления и приятные воспоминания.

Поп-арт портрет

Еще одна отличная идея, как можно поздравить учителя с его профессиональным праздником. Главное найти талантливого художника и подобрать фото педагога, которое вы хотите воспроизвести на холсте. Если в вашем классе кто-нибудь из учеников круто рисует, можно попросить его создать портрет. Такой подарок будет вдвое ценнее.

Чашка с прикольной надписью или рисунком

Такой подарок не только небанален, но и очень практичен. Чашка непременно займет свое почетное место на столе возле компьютера и будет согревать в холодный сезон, который вот-вот придет. Чтобы презент выглядел еще индивидуальнее, стоит украсить его надписью или рисунком, например, "Любимому учителю", от "11 класса" с общим фото.

Подарок учителю своими руками

Если у вас есть время и желание, можно сделать собственноручно простой, но очень ценный эмоционально подарок. Главное подключить немного фантазии. Подойдет, например, праздничный пестрый плакат, который можно украсить общими фотографиями учащихся и учителя. Не забудьте придумать и добавить стихи.