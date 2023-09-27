Що подарувати вчителю: небанальні ідеї подарунків до професійного свята

З наближенням професійного свята Дня вчителя, яке 2023 року припадає на 1 жовтня, у батьків та учнів виникає запитання: що можна подарувати? ТСН.ua підібрав ідеї небанальних подарунків.

Фотосесія

У вчителів настільки щільний графік, що в них рідко коли з'являється час подумати про те, щоб порадувати себе чимось дійсно приємним. Тому професійне свято може стати чудового нагодою допомогти улюбленій вчительці чи вчителю. Наприклад, можна потішити класного керівника фотосесією.

Можна вибрати як індивідуальне знімання, що є мрією людини будь-якого віку, так і групову фотосесію, наприклад, з учнями вашого класу, щоб після закінчення школи у вчителя залишилися спогади про приємні моменти. Такий презент досить нескладно красиво оформити. Наприклад, можна роздрукувати кольоровий сертифікат і вкласти його в гарний подарунковий конверт.

Спа-програма

Більшість вчителів в Україні все ж жінки, які постійно навантажені роботою як в школі, так і на роботі. Тому сертифікат на спа-програму буде доречним та дуже приємним подарунком. Тим більше, що такий вільний час рідко коли собі можуть дозволити українки. Повірте, вчитель буде в захваті від подарунку і обов'язково оцінить можливість розслабитися.

Портрет на холсті, фотоплакат

Справжній подарунок з емоціями. В будь-якому сервісі фотодруку вашого міста можна роздрукувати на великому якісному полотні улюблену фотографію вашого вчителя. Можна навіть обрати спільну світлину з класом, щоб у вчителя залишилися приємні спогади про його учнів.

Фотокнига

Ще один небанальний презент, який ідеально підійде до дня вчителя. Особливо, якщо ви збираєтесь дарувати його класному керівникові в 11 класі. Розмістіть у фотокнизі найяскравіші моменти зі свого шкільного життя, спільні фото вчителя з учнями, світлини з екскурсій чи поїздок. Не забудьте про оформлення фотоальбому.

Арт-бокс

Подарунок до дня вчителя / Фото: pixabay.com

Справжнім творчим особистостям такий подарунок точно сподобається. Арт-бокс для створення картин своїми руками — чудова можливість подарувати яскраві емоції вчителю або вчительці, які люблять творити. Тим більше, що цей процес ще й заспокоює, а це точно не зайве наприкінці робочого тижня. Щоб отримати класну картину, навіть не потрібні навички художника. В сучасних арт-боксах все продумано до дрібниць.

Книга

Найкращий подарунок всіх часів. Але не забудьте наперед дізнатися про пристрасті вашого педагога, щоб обрати правильний жанр чи автора. Якщо ж часу замало, світова та українська класика завжди буде чудовим варіантом.

Квитки на культурний захід

Вчителі — освідчені, культурні люди, які полюбляють ходити в театри, музеї чи на виставки. Тому квитки на зірковий концерт, сенсаційну подію чи цікаву виставку точно стануть чудовим презентом. Вони подарують педагогові яскраві враження та приємні спогади.

Поп-арт портрет

Ще одна чудова ідея, як можна привітати вчителя з його професійним святом. Головне відшукати талановитого художника і підібрати фото педагога, яке ви хочете відтворити на полотні. Якщо в вашому класі хтось з учнів круто малює, можна попросити його створити портрет. Такий подарунок буде вдвічі ціннішим.

Чашка з прикольним написом чи малюнком

Такий подарунок не лише небанальний, але й дуже практичний. Горнятко неодмінно займе своє почесне місце на столі біля комп'ютера та зігріватиме у холодний сезон, який от-от прийде. Щоб презент виглядав ще більш індивідуально, варто прикрасити його написом чи малюнком, наприклад, "Улюбленому вчителю", від "11 класу" зі спільним фото.

Подарунок вчителю своїми руками

Якщо у вас є час та бажання, можна зробити власноруч простий, але дуже цінний емоційно подарунок. Головне підключити трішки фантазії. Підійде, наприклад, святковий строкатий плакат, який можна прикрасити спільними фотографіями учнів та вчителя. Не забудьте вигадати і додати вірші.